Ô tô tông dải phân cách rồi lật ngửa, người dân phá cửa cứu người 15/04/2026 15:31

(PLO)- Ô tô 4 chỗ loạng choạng rồi tông vào dải phân cách, lật ngửa trên phần đường đối diện, may mắn ba người bên trong chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngày 15-4, lãnh đạo phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, may mắn không có thương vong về người.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, ô tô 4 chỗ màu đen chạy trên đại lộ Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Nha Trang đi Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Ô tô bốn chỗ lật ngửa sau khi tông dải phân cách giữa. Ảnh: XH

Khi đến khu vực gần resort Diamond Bay (phường Nam Nha Trang), ô tô bất ngờ lao vào dải phân cách rồi lật ngửa ở làn đường đối diện. Lúc này, khói bốc lên từ phần đầu xe.

Theo người dân địa phương, lúc xảy ra tai nạn họ nghe tiếng động lớn. Khi chạy ra, họ thấy ô tô 4 chỗ đã lật ngửa nên nhanh chóng phá cửa hỗ trợ đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Người dân cũng dùng bình chữa cháy dập lửa kịp thời. May mắn ba người trên ô tô chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.