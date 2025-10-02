Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 02/10/2025 09:47

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 2-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương; ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi...

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Hồ Văn Niên (bên trái), Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.