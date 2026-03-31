Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Huế 31/03/2026 11:26

Sáng 31-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19-4-1970, quê tỉnh Khánh Hòa; Trình độ: Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16-11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông Nguyễn Khắc Toàn được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.