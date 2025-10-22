Ông Putin sẽ không đến Nam Phi dự thượng đỉnh G20 22/10/2025 18:40

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào tháng sau, thay vào đó sẽ là đại diện thích hợp của Nga.

Ngày 22-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào tháng 11, theo hãng thông tấn TASS.

“Tổng thống Putin sẽ không đích thân tham dự, nhưng như chúng tôi đã nói, Nga sẽ có đại diện ở mức độ thích hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị vào thời điểm thích hợp về việc Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi” - ông Peskov cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Valery Sharifulin/TASS

Trước đó, vào đầu tháng 10 ông Peskov nói rằng Nga sẽ có đại diện phù hợp tại hội nghị thượng đỉnh G20 "bằng cách này hay cách khác".

“Dù bằng cách nào, Nga sẽ tham gia ở mức độ phù hợp và tích cực nhất có thể khi chúng tôi tham gia vào mọi lĩnh vực công việc tại G20" - ông Peskov bình luận khi được hỏi về khả năng ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại TP Johannesburg vào ngày 22 và 23-11. Sau khi kết thúc, chức chủ tịch G20 sẽ được chuyển giao từ Nam Phi sang Mỹ.

Trước đó, trả lời câu hỏi của TASS, người phát ngôn tổng thống Nam Phi cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh G20.