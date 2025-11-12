Ông Trần Huy Tuấn được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 12/11/2025 15:36

Ngày 12-11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và chúc mừng ông Trần Huy Tuấn.

Ông Hoàng Đăng Quang đánh giá ông Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, luôn đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Ông Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, quê ở Yên Bái (nay là Lào Cai), có trình độ Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cao cấp lý luận chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa, chúc mừng ông Trần Huy Tuấn (ngoài cùng bên trái).

Quá trình công tác, ông giữ các chức vụ như chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Sau khi Yên Bái sáp nhập với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.