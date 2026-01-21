Papelucho: Từ 'thám tử tập sự' đến cuộc phiêu lưu xuyên quốc gia 21/01/2026 09:00

Qua ba tập đầu tiên, cậu bé cao, gầy, tóc hung đỏ, tinh nghịch, giàu lòng nhân hậu... đã dần trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam. Đó là Papelucho – cậu bé lém lỉnh nhất Chile, với trí tưởng tượng không giới hạn của nhà văn Marcela Paz.

Không chỉ dừng lại ở những mẩu chuyện đời thường, combo 3 tập (4, 5 và 6) tiếp theo của sêri văn học thiếu nhi kinh điển Papelucho mở ra một hành trình đầy kịch tính: từ những vụ án tự phong, chuyến đi lạc xuyên quốc gia cho đến câu chuyện cảm động về tình người.

Ba tập mới nhất của Papelucho đã xuất hiện

Bản lĩnh của một “thám tử” và trái tim nhân ái (tập 4)

Mở đầu tập 4, độc giả sẽ phải ngỡ ngàng khi gặp lại Papelucho trong một hoàn cảnh "dở khóc dở cười": Phía sau song sắt đồn cảnh sát! Một bức thư được gửi về, hé lộ chuỗi sai lầm tai hại - đã biến cậu bé láu lỉnh thành một nghi phạm bắt cóc trẻ em. Tất cả bắt đầu khi Papelucho dấn thân vào những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột để giúp người bạn cũ Chirigüe. Lòng trắc ẩn đã đẩy cậu vào một mê cung của những sự hiểu lầm nghẹt thở.

Sự thật nào đang bị che giấu? Liệu "thám tử nhí" có tự minh oan được cho chính mình? Hãy cùng lật mở Papelucho - Thám tử để giải mã vụ án ly kỳ nhất từ trước đến nay!

Chuyến hành trình “đi lạc” ngoài ý muốn (tập 5)

Nếu tập 4 là những vụ án nhỏ tại địa phương, thì tập 5 lại là một sự cố “kinh khủng” bắt đầu từ một trò đùa tinh quái: Papelucho hoán đổi quần áo với một bệnh nhân nhí khi đi thăm em gái, để rồi nhận cái kết "đắng lòng” là bị đưa lên bàn mổ và phẫu thuật nhầm. Thế nhưng, chính sự cố hy hữu này lại mở ra một tình bạn đặc biệt giữa cậu và ông Rubilar – một ông già cô đơn nằm viện dài ngày.

Mối liên kết giữa một cậu bé tinh quái và một ông già lặng lẽ khiến cả đất nước Chile phải sững sờ. Một sự thật chấn động đến mức khiến bố mẹ Papelucho cũng phải mất ăn mất ngủ. Bí mật động trời nào mà ông lão đang che giấu? Câu trả lời nằm trong những trang sách nghẹt thở của Papelucho trong bệnh viện.

Gói gọn cả sự hài hước lẫn những nốt lặng đầy nhân văn, câu chuyện tại bệnh viện không chỉ là một vụ "phẫu thuật nhầm” tai hại mà là hành trình của lòng tốt. Papelucho đã chứng minh rằng: đối với lũ trẻ, niềm vui thực sự nằm ở sự sẻ chia và những giấc mơ lớn lao như chinh phục vũ trụ, chứ không phải ở vật chất hào nhoáng.

Bài học về tình người và giá trị của sự cho đi (tập 6)

Đến với tập 6, bạn đọc gặp lại Papelucho trong một cuộc phiêu lưu thực thụ theo chiều dài đất nước Chile. Chỉ vì một giây phút nhầm lẫn tại nhà ga, Papelucho và em gái Jimena đã lên nhầm chuyến tàu, thay vì đi về phía Bắc, hai anh em lại lên nhầm tàu thẳng tiến về phía Nam!

Độc giả sẽ được trải nghiệm một Chile vừa khắc nghiệt vừa kỳ vĩ qua đôi mắt trẻ thơ: từ những đêm bơ vơ giữa cánh đồng, những ngày uống sữa trực tiếp từ bò, dê để sinh tồn, cho đến giây phút kinh hoàng khi núi lửa phun trào. Qua những thử thách trên xe tải gỗ hay trực thăng lạ lùng, Papelucho không chỉ chứng minh khả năng bảo vệ em gái mà còn vô tình trở thành cộng tác viên đắc lực của cảnh sát trong một chuyên án điều tra quan trọng.

Bộ ba tập 4, 5, 6 là một sợi dây liên kết chặt chẽ về mặt cảm xúc. Độc giả sẽ thấy một Papelucho trưởng thành hơn qua từng biến cố: từ một cậu bé nghịch ngợm, phiền toái trong mắt người lớn, Papelucho bỗng trở thành một người anh trách nhiệm, một cậu bé nhân hậu luôn suy nghĩ cho mọi người.

Với lối viết hóm hỉnh, kịch tính nhưng sâu sắc, combo Papelucho tập 4, 5, 6 chắc chắn là bộ sách không thể thiếu trên kệ sách của các gia đình, là món quà tuyệt vời để bồi đắp lòng nhân ái và tinh thần lạc quan cho trẻ.