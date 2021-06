Sáng 15-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Quang Toàn (tự Toàn "đen", 39 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ tại TP Biên Hòa) về tội cướp tài sản.

Toàn "đen" được biết đến là giang hồ có tiếng ở tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Toàn bị bắt khi cùng vợ và nhiều chủ nợ khác đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) uy hiếp ông Nguyễn Thế Thử là giám đốc bệnh viện để đòi nợ.

Trước đó, sáng 28-5, phiên tòa phải hoãn do vắng mặt bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Thế Thử, người làm chứng, đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn xử.

Đến sáng nay, ông Thử tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa và ủy quyền cho người đại diện. HĐXX nhận thấy cần thiết bị hại trong vụ án có mặt tại phiên xử nên đã yêu cầu triệu tập. Tuy nhiên, ông Thử vẫn không có mặt tại tòa.



Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử sáng nay. Ảnh: VH.

Tại tòa, Toàn xác nhận nội dung phạm tội giống như cáo trạng của VKS truy tố. Tuy nhiên, Toàn cho rằng kết luận của cơ quan công an và cáo trạng truy tố về hành vi cướp tài sản là không đúng. “Trước đó, ông Thử nhắn tin cho bị cáo đến để trả tiền nợ và bị cáo chưa hề lấy được tiền của ông Thử thì không thể truy tố về hành vi cướp tài sản” - bị cáo nói.



HĐXX xét hỏi người liên quan trực tiếp đến vụ án là vợ của Toàn, Trương Thị Bích Hằng về việc đến lấy tiền nợ của ông Thử và nhắn tin cho chồng để đến đòi nợ. Khi thấy ông Thử ra ngoài, tiền để ngăn kéo tủ làm việc nên Hằng nhắn báo chồng quay lại phòng lấy.

Người đại diện cho ông Thử trình bày tại tòa là sau khi được người lái xe đưa bịch tiền, ông thử chia làm hai túi nilon để trả nợ. Một túi 170 triệu đồng, túi còn lại khoảng 300 triệu. Toàn giằng co túi tiền nhỏ.

Vì vậy, luật sư của bị cáo cho rằng việc truy tố Toàn có hành vi cướp số tiền 500 triệu đồng là không đúng với bản chất của sự việc. “Trong bút lục của hồ sơ, công an lập biên bản kiểm đếm số tiền 500 triệu đồng là do ông Thử giao nộp chứ không phải là kiểm đếm số tiền trong túi nhỏ mà Toàn giằng co. Vậy đâu là bịch tiền mà bị cáo Toàn giằng co với ông Thử? Điều này vô cùng quan trọng trong vụ án nhưng lại không được làm rõ” - luật sư nêu.

Qua phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy hồ sơ vụ án còn nhiều chi tiết trong quan trọng cần phải làm rõ để xác định Hằng - vợ bị cáo Toàn có phải đồng phạm tiếp sức trong vụ án hay không, cần làm rõ số tiền trong túi nilon Toàn giằng co với ông Thử là bao nhiêu và trích xuất lại toàn bộ camera để thấy rõ hành vi của bị cáo, những người liên quan có mặt hôm đó.

Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những nội dung trên.