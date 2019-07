Vì sao người đàn ông 63 tuổi dâm ô bé gái được tại ngoại?

Mới đây, VKS quận Bình Tân, TP.HCM đã có quyết định cho bị can Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ tại quận Bình Tân) bị truy tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, được tại ngoại.

Cu thể, Viện trưởng quận Bình Tân đã ra quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. VKS cho rằng, trong quá trình điều tra, bị can An thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có lý lịch nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú và gia đình có đơn xin bảo lãnh.

Trước đó, bị can An bị bắt tạm giam vào ngày 16-5.



Ông An khi bị bắt.

Được biết ngày 18-6, VKS quận ban hành cáo trạng vụ án trên. Quyết định cho tại ngoại trên được ban hành ngay sau khi ra cáo trạng một ngày. Hiện vụ án đã được chuyển toà bộ hồ sơ sang toà thụ lý và phân công thẩm phán giải quyết.



Ông An bị truy cứu khoản 1 Điều 146 BLHS, có khung phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Cáo trạng cho biết bị can không có tình tiết tăng nặng hình phạt, nhưng có hàng loạt tình tiết giảm nhẹ hình phạt là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cãi, nhân thân tốt.

Cơ quan tố tụng xác định ông An và người bị hại là cháu K. (7 tuổi) không có quan hệ họ hàng, không quen biết nhau.



Tối ngày 12-5, sau khi đánh bida, An đi bộ vào một hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tìm bạn thì gặp cháu K. đi bộ một mình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.

An kêu cháu K. lại rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng. Khi cháu K. đến thì An hỏi cháu K. "có biết người tên Hòa không". Cháu K. nói không biết thì lúc này, An nảy sinh ý định đồi bại. An túm áo của cháu K. kéo vào lòng rồi sờ vào các vùng nhạy cảm và hôn cháu bé.



Một công nhân làm thuê ở xưởng cơ khí đi ngang qua phát hiện nên An buông cháu K. ra và bỏ đi thì bị người nhà bé K. giữ lại và báo Công an phường.

Sau đó, vụ việc được Công an quận thụ lý điều tra. Toàn bộ sự việc cũng được camera ghi lại vì thế tại cơ quan điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.