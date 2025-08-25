Pháp triệu tập Đại sứ Mỹ Charles Kushner 25/08/2025 05:25

(PLO)- Pháp đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Paris - ông Charles Kushner sau khi ông gửi bức thư đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cáo buộc Paris chưa làm đủ để ngăn chặn bạo lực bài Do Thái.

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24-8 đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Paris - ông Charles Kushner sau khi ông viết thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cáo buộc Paris chưa làm đủ để ngăn chặn bạo lực bài Do Thái, theo hãng tin Reuters.

Trong bức thư, Đại sứ Kushner lập luận rằng sự thù ghét người Do Thái đã bùng phát kể từ sau cuộc tấn của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023 - sự kiện châm ngòi cho xung đột Israel–Hamas. Ông Kushner cáo buộc Pháp “thiếu hành động đủ mạnh” trong việc đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố khẳng định Paris “kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng “những cáo buộc từ phía đại sứ là không thể chấp nhận”.

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Pháp “hoàn toàn cam kết” trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái, tuyên bố nhấn mạnh.

“Pháp đã nắm được những cáo buộc do Đại sứ Mỹ Charles Kushner đưa ra trong bức thư gửi Tổng thống Cộng hòa Pháp, trong đó ông bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hành động bài Do Thái ở Pháp và cho rằng chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để đối phó” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.

Tuyên bố cho rằng phát ngôn của Đại sứ Kushner đã “đi ngược lại luật pháp quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia” đối với nhân viên ngoại giao.

“Hơn nữa, những phát ngôn này không tương xứng với chất lượng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Pháp và Mỹ, cũng như sự tin cậy cần có giữa các đồng minh” - tuyên bố viết thêm.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.