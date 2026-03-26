Phạt đến 30 triệu đồng khi tổ chức bán vé tàu giả 26/03/2026 15:52

(PLO)- Nghị định 81/2026 quy định một điều luật riêng xử phạt đối với hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ 15-5.

Theo đó, Nghị định 81/2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Phạt đến 30 triệu đồng khi tổ chức bán vé tàu giả

Đáng chú ý, Nghị định 81/2026 quy định một điều luật riêng về xử phạt đối với hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định (Điều 37).

Nghị định 81/2026 quy định một điều luật riêng về xử phạt đối với hành vi vi phạm về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định. Ảnh: NY

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với nhân viên đường sắt để người không có vé, sử dụng vé tàu không hợp lệ đi tàu.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định; Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Vận chuyển vé tàu giả; Bán vé tàu giả; Tàng trữ vé tàu giả.

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này bị tịch thu vé tàu giả; Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này bị tịch thu toàn bộ số vé tàu hiện có; Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ vé tàu giả.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Quy định đến kinh doanh vận tải đường sắt

Nghị định cũng nêu rõ, vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt bao gồm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh đường sắt, kinh doanh vận tải đường sắt, sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định.

Nghị định 81/2026 cũng quy định xử phạt khi người phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: CỤC CSGT

Theo đó, mức phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng được áp dụng với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không bố trí người phụ trách bộ phận tổ chức vận tải đường sắt, người phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định; Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không bố trí người phụ trách bộ phận chuyên môn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, người phụ trách bộ phận điều hành giao thông vận tải đường sắt, người phụ trách bộ phận an toàn giao thông đường sắt hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không có bộ phận tổ chức vận tải đường sắt, bộ phận an toàn vận tải đường sắt theo quy định; Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không có bộ phận chuyên môn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, bộ phận điều hành giao thông vận tải đường sắt, bộ phận phụ trách an toàn giao thông đường sắt theo quy định.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải đường sắt, phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt vận chuyển thi hài, hài cốt trái quy định; vận chuyển động vật sống không đúng quy định; Không thực hiện việc niêm yết, công bố, công khai các thông tin về giá vận tải tại ga đường sắt và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trước thời điểm áp dụng; Không thực hiện việc thông báo số chỗ còn lại cho hành khách đối với các tàu bán vé bằng hệ thống điện tử theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thực hiện việc giảm giá vé hoặc thực hiện giảm giá vé không đúng quy định.