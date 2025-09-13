Phát hiện nhóm buôn khí cười quy mô 50 tỉ đồng 13/09/2025 13:43

(PLO)- Công an xác định từ đầu năm đến nay, nhóm người này đã thực hiện giao dịch mua bán bình khí cười với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã bắt tạm giam 10 người liên quan đến đường dây mua bán bình khí cười với quy mô lớn.

Theo đó, ngày 7-9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Hoàng Anh Tấn (41 tuổi), Trần Linh Tâm (29 tuổi) đang giao nhận 196 bình khí cười, cùng Lê Văn Viết Long (28 tuổi) buôn bán 120 bình khí cười.

Công an bắt quả tang xe ô tô chở bình khí cười đi giao hàng. Ảnh: CA.

Khám xét nhiều kho bãi tại các phường trung tâm, công an thu giữ thêm hàng trăm bình khí.

Đặc biệt, Võ Văn Hiếu (45 tuổi) khai nhận đã vận chuyển 152 bình khí cười cho một quán bar ở phường Hải Châu. Tại cơ sở này, công an thu thêm 208 bình khí cười cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an phát hiện nhiều bình khí cười khi đồng loạt kiểm tra. Ảnh: CA.

Đến lực lượng công an đã thu giữ 734 bình khí cười trị giá trên 1 tỉ đồng, cùng 8 ô tô, 2 mô tô, 14 điện thoại di động. Điều tra tài chính cho thấy các đối tượng đã giao dịch mua bán khí cười khoảng 50 tỉ đồng từ đầu năm 2025.

Nhóm người này dùng xe tải lớn để vận chuyển hàng trăm bình khí cười. Ảnh: CA.

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can và bắt tạm giam về tội Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.