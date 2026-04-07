Phát hiện vi khuẩn trong chả, chà bông vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi 07/04/2026 11:52

(PLO)- Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

Ngày 7-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết sở đã tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.

Thực phẩm nhiễm vi sinh vật

Trước đó, cơ quan chức năng lấy 11 mẫu để phân tích, gồm bốn mẫu thực phẩm, bảy mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, Viện Pasteur Nha Trang thực hiện kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm, còn CDC tỉnh Quảng Ngãi phân tích mẫu bệnh phẩm.

Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi.

Kết quả cho thấy 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể, mẫu chả lụa phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus, mẫu chà bông nhiễm Salmonella spp và Bacillus cereus.

Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết luận bước đầu xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Trên cơ sở này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ sở kinh doanh thiếu điều kiện an toàn

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23-3, nhiều bệnh nhân nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt...

Qua khai thác thông tin dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì ổ tại một điểm kinh doanh ở xã Tịnh Khê, trong khoảng thời gian từ sáng 21-3 đến sáng 22-3.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CDC tỉnh, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh do bà TTKA làm chủ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết mỗi ngày bán bánh mì từ 6 giờ đến 9 giờ sáng với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, tương ớt rim, rau, thịt... Một số nguyên liệu như chả, chà bông được mua từ các tiểu thương tại chợ, còn lại do gia đình tự chế biến.

Một số thực phẩm được bảo quản và sử dụng trong 2-3 ngày. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc nguyên liệu. Khu vực chế biến là bếp gia đình, sau đó vận chuyển ra điểm bán cách nhà khoảng 80 m.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.