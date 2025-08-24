Phiên livestream bán sầu riêng của nữ bí thư xã được ủng hộ hơn 3 tỉ đồng 24/08/2025 13:06

(PLO)- Nữ bí thư xã từng gây sốt trên cộng đồng mạng giờ tiếp tục livestream bán sầu riêng giúp bà con buôn làng ở Đắk Lắk.

Ngày 24-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng.

Nữ bí thư xã (bên trái) và cụ bà đem sầu riêng đến đổi lấy bộ công cụ livestream. Ảnh chụp màn hình

Phiên livestream có chủ đề: Sầu riêng Ami Kâo (sầu riêng của buôn làng) “Thơm như lời hứa - Ngọt như lòng dân” và “Sầu riêng - Niềm tự hào quê tôi”.

Theo công bố của ban tổ chức, kết quả phiên livestream của nữ bí thư đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và bán được gần 2 tấn sầu riêng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã quyên góp, ủng hộ tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng để giúp xã và bà con nông dân đầu tư kĩ thuật, phát triển ngành nông nghiệp.

Tại phiên livestream bán sầu riêng của nữ bí thư, một cụ bà người Ê-Đê đã mang tới quả sầu riêng chín cây và muốn được đổi một bộ công cụ để về nhà livestream bán sầu riêng.

Trước tình huống này, lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk hứa sẽ tặng bà một bộ công cụ livestream. Lãnh đạo này cũng hứa sẽ nghiên cứu để có hướng hỗ trợ bà con trong việc quảng bá các mặt hàng nông sản tiêu biểu của địa phương.

Đồng thời, một người dân có mặt tại buổi livestream đã đem tới một con bò, để tặng cho cụ bà, mong muốn cụ bà có thêm kế sinh nhai.

Kết thúc phiên livestream, bà Trinh cho biết rất xúc động vì tình cảm của mọi người và các doanh nghiệp gần xa đã dành cho bà con buôn làng của xã Ea Knuếc.

Cụ bà cười hạnh phúc khi được tặng bò. Ảnh chụp màn hình

Bà Trinh cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở, ngành đã tạo điều kiện, hỗ trợ để phiên livestream bán sầu riêng được diễn ra đúng kế hoạch.

Theo bà Trinh, việc tổ chức phiên livestream cùng bà con buôn làng bán sầu riêng không phải để làm giàu, không phải kiếm lời, cũng không phải để nổi tiếng mà để giúp bà con hiểu hơn về kinh tế số, học tập thêm trong kinh tế số, xem còn cái gì vướng mắc để khắc phục.

“Tôi thực sự rất xúc động vì tình cảm mọi người dành cho bà con và tập thể Đảng ủy, UBND xã Ea Knuếc. Bản thân tôi cũng như chính quyền địa phương sẽ nỗ lực từng ngày, cố gắng phấn đấu để làm những việc tốt nhất cho buôn làng, cho xã hội”, bà Trinh nói.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích gần 40.000 ha sầu riêng. Trong đó, 26.000 ha đang cho thu hoạch, đạt sản lượng ước đạt 390.000 tấn.