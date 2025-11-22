Phim 'Mưa đỏ' vào danh sách 86 phim đủ điều kiện tranh giải Oscar 2026 22/11/2025 16:37

Ngày 21-11-2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách các phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện quốc tế đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tham dự vòng bình chọn Phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98.

Trước đó, căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL ngày 30-9-2025, Bộ VH-TT&DLđã lựa chọn phim truyện Mưa đỏ, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2025, đại diện Việt Nam tham gia tranh giải ở hạng mục phim truyện quốc tế.

Theo quy định của AMPAS, mỗi quốc gia chỉ được gửi một phim ở hạng mục này.

Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được triển khai theo hướng đầy đủ và chặt chẽ, bảo đảm tương thích với nhiều yêu cầu kỹ thuật của AMPAS.

Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam tiến hành rà soát các tác phẩm đủ điều kiện phát hành trong nước, đánh giá về nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia. Việc xét chọn được thực hiện minh bạch, bám sát tiêu chí của Viện Hàn lâm.

Song song đó là quá trình hoàn thiện các tài liệu AMPAS yêu cầu, bao gồm bản đăng ký chính thức, giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu phim, bản dịch lời thoại và phụ đề tiếng Anh, hồ sơ giới thiệu tác phẩm, ảnh phim và các thông tin kèm theo.

Mỗi loại tài liệu đều được kiểm tra nhằm bảo đảm đúng định dạng và chuẩn quốc tế, trong đó có các yêu cầu liên quan đến artwork, poster và tư liệu truyền thông.

Bản phim chính thức của Mưa đỏ được xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật AMPAS và tải lên hệ thống Academy Screening Room để phục vụ quá trình xem, chấm và bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm.

Trong suốt quá trình này, Cục Điện ảnh thường xuyên trao đổi với bộ phận quốc tế của AMPAS để cập nhật tình trạng hồ sơ, điều chỉnh kỹ thuật khi cần thiết và bảo đảm tác phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính hợp lệ.

Kết quả, Mưa đỏ góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Khu vực Đông Nam Á năm nay có bốn tác phẩm từ Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore gồm Sore: A Wife from the Future của Indonesia, Pavane for an Infant của Malaysia, Magellan của Philippines và Stranger Eyes của Singapore, trong khi Thái Lan không có phim đại diện.

Việc Mưa đỏ hiện diện trong danh sách này cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt Nam và sự xuất hiện đậm nét của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar.

Bộ phim bước vào giai đoạn cạnh tranh với vòng bình chọn nhằm xác định danh sách 15 phim rút gọn.

Theo kế hoạch, vòng bỏ phiếu sơ bộ diễn ra từ ngày 8 đến 12-12-2025, danh sách rút gọn được công bố vào ngày 16-12-2025, đề cử chính thức công bố vào ngày 22-1-2026 và lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ diễn ra ngày 15-3-2026 tại Nhà hát Dolby, phát sóng trực tiếp trên kênh ABC.