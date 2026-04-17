Phó Thủ tướng: 'Dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác' 17/04/2026 18:24

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải thực chất; các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, "dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác".

Chiều 17-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với ba bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 3 bộ từ đầu năm 2025 đến nay.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bãi bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay TTHC của Bộ hiện nay khá nhiều bởi liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Về phân cấp giải quyết TTHC, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 638 thủ tục. Dự kiến sau khi rà soát để phân cấp và bãi bỏ, số lượng thủ tục hành chính của Bộ sẽ còn lại là 555 thủ tục. Trong đó, cấp Bộ còn 141 thủ tục, chiếm 25,36% (đạt mục tiêu dưới 30% theo yêu cầu của Chính phủ).

Về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý từ năm 2024 của Bộ là 650 TTHC. Với kết quả thực hiện đến nay, tính tổng cộng sau khi thực hiện tất cả các phương án, Bộ sẽ cắt giảm được 51,77% về thời gian giải quyết TTHC; 53,34% về chi phí tuân thủ. Cả hai con số này đều vượt chỉ tiêu 50% của Chính phủ.

Thông tin tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết hiện nay, tổng số các TTHC của Bộ là 58 TTHC. Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc sáng nay (17-4) về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, Bộ sẽ làm việc với các bộ liên quan để cắt giảm tiếp 3 thủ tục. Như vậy, tổng số TTHC của Bộ sẽ còn lại là 55 TTHC.

Đối với việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cam kết Bộ sẽ tiếp tục rà soát, chú trọng các giải pháp đơn giản hoá, tái sử dụng dữ liệu thay thế, bảo đảm cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024.

Cũng theo Bộ trưởng, về cơ bản, các chỉ tiêu về cắt giảm thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ.

Đối với Bộ KH&CN, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết về phân cấp giải quyết TTHC, sau khi rà soát và bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ còn lại 423 TTHC.

Số lượng và tỉ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ sau khi thực thi phân cấp là 157 TTHC.

Đối với chỉ tiêu này, Bộ cơ bản gần đạt yêu cầu đặt ra của Chính phủ. Bộ sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện phân cấp tối đa những TTHC mà địa phương có thể đảm nhận theo khả năng.

Đối với chỉ tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, Bộ KH&CN cho biết sau khi thực thi phương án đề xuất cắt giảm trong năm 2026, Bộ dự kiến cắt giảm được trên 9.100 ngày, đạt tỉ lệ 52,25%, dự kiến vượt chỉ tiêu so với yêu cầu.

Lấy Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm điển hình

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của 3 bộ trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Dân tộc và Tôn giáo cơ bản đã thực hiện cắt giảm theo các tiêu chí đề ra. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị hoàn thành đầy đủ các nội dung về phân cấp, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh riêng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là bộ có số lượng thủ tục lớn, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa phương-nơi đang rất trông chờ vào kết quả cải cách. Vì vậy, cần quyết tâm cao, làm nhanh, làm thực chất.

Biểu dương Bộ NN&MT trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét lấy Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm điển hình trong triển khai cải cách TTHC.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, "dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác". Đồng thời, việc phân cấp phải lấy ý kiến địa phương, tránh tình trạng áp đặt dẫn đến không khả thi khi thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính để thống nhất kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xác định rõ số lượng, tỉ lệ cần tiếp tục hoàn thành.

Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các tiêu chí, đặc biệt là phân cấp thủ tục hành chính phải đạt tối thiểu 30%; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, cần xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tăng cường hậu kiểm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm quản lý nhà nước.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ cần tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp TTHC; cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC; cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và gửi các cơ quan liên quan đúng thời hạn quy định.

Các bộ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, công bố các trường thông tin thay thế thành phần hồ sơ TTHC; tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, phương pháp tính toán chi phí tuân thủ TTHC. Bộ Tư pháp cũng có trách nhiệm tổng hợp phương án của 3 bộ, báo cáo Phó Thủ tướng theo thời gian quy định.