Phú Thọ xác định mục tiêu trở thành cực tăng trưởng vùng Thủ đô 12/12/2025 14:15

(PLO)- Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 đặt Phú Thọ vào thời điểm bản lề. Không chỉ là tỉnh mới sau sáp nhập, Phú Thọ phải chứng minh năng lực của một cực tăng trưởng vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chủ trì phiên họp ngày 31-10, nghe báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030. Điểm nhấn không nằm ở số lượng chỉ tiêu, mà ở cách Phú Thọ xác định vai trò mới sau hợp nhất.

Một tỉnh với không gian phát triển rộng mở, dân số lớn và địa kinh tế đa dạng buộc phải có chiến lược rõ ràng, sâu sắc hơn. Dự thảo kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ không chỉ bám theo vùng Thủ đô mà phải trở thành cực tăng trưởng về công nghiệp, thương mại, logistics, y tế và đào tạo.

Mục tiêu này phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy “một tỉnh trung du” sang “một tỉnh trung tâm”, trong bối cảnh các không gian phát triển liên tỉnh đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: phutho.gov.vn

Các chỉ tiêu GRDP tăng 11-12%/năm, quy mô kinh tế gấp đôi vào năm 2030 hay 45.000 doanh nghiệp hoạt động không phải là con số đưa ra theo quán tính. Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu rà soát “mặt bằng năng lực tăng trưởng”, đánh giá đúng các động lực hiện có. Đó là điện tử, sản xuất phương tiện vận tải, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống đô thị đang mở rộng.

Để tạo bứt phá, các con số không thể đứng một mình. Tại các cuộc họp của UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy, yếu tố “giải pháp” và “khâu đột phá” được nhấn mạnh. Tỉnh yêu cầu dự thảo kế hoạch phải phân tích sâu nguyên nhân hạn chế, xác định đúng điểm nghẽn để chuyển đổi từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu.

Nội dung thể hiện rõ tầm nhìn của Phú Thọ mới là quy hoạch logistics tại ba không gian: Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình. Đây là cách tỉnh định vị vai trò trong chuỗi cung ứng vùng. Phú Thọ nằm cạnh sân bay Nội Bài, kết nối giao thông xuyên suốt vùng núi - đồng bằng - Hà Nội. Việc lựa chọn vị trí kho logistics sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 10-20 năm tới.

Song song với hoạch định dài hạn, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho 344 dự án đô thị và nhà ở. Trong đó, 16 dự án có quy mô trên 100 ha trải đều tại ba khu vực sáp nhập. Đây là “bài kiểm tra thực tế” về năng lực điều hành của chính quyền mới: rà soát pháp lý, xử lý tồn tại lịch sử, phân kỳ giải phóng mặt bằng và kiên quyết thu hồi nếu nhà đầu tư không đủ năng lực.

Tỉnh Phú Thọ tham gia trưng bày, giới thiệu thành tựu khoa học, kinh tế, xã hội tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: PV

Tinh thần điều hành mới là dứt khoát, thực chất, không để dự án lớn trở thành gánh nặng. Sự minh bạch này giúp nhà đầu tư yên tâm rót vốn vào các ngành chiến lược.

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh. Trong bối cảnh vùng Thủ đô chịu sức ép lớn về môi trường, hướng đi bền vững của Phú Thọ phù hợp với xu thế quốc tế, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp và du lịch sinh thái.

Cùng với kinh tế, văn hóa - con người - đô thị là ba trụ cột mềm. Phú Thọ sau sáp nhập đa dạng hơn về văn hóa và trình độ phát triển đô thị. Tỉnh chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng để tạo sự đồng đều giữa ba vùng Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình cũ.

Nhìn tổng thể, các cuộc họp ngày 31-10 và 4-11 không đơn thuần là quy trình xây dựng kế hoạch 5 năm. Đây là bước định hình tinh thần nhiệm kỳ đầu tiên của “Phú Thọ mới”, nơi tỉnh tự đặt mình vào thế cạnh tranh toàn quốc.

Việc yêu cầu hoàn thiện dự thảo trước ngày 2-11 và phân công rõ cơ quan chủ trì cho thấy bộ máy điều hành đặt tốc độ, hiệu quả lên hàng đầu. Đây là điều kiện để Phú Thọ bước vào giai đoạn 2026-2030 với tâm thế chủ động, sáng tạo - đúng tinh thần một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.