Phương án lưu thông mới trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên từ ngày 21-11 20/11/2025 19:27

Tối 20-11, Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho hay sẽ tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thêm 15 ngày.

Cụ thể, các đoạn Km42+700 - Km42+800 và Km50+700 - Km50+800 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận TP Đà Nẵng) tiếp tục tổ chức thông tuyến một làn xe.

Nhiều điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: PV

Cao tốc này tiếp tục cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 21-11 đến 17 giờ ngày 5-12.

Trong thời gian này, cao tốc chỉ cho các phương tiện đủ điều kiện khác lưu thông trong khung giờ từ 5 giờ - 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian 15 ngày, Ban QLDA sẽ đánh giá, nếu đủ điều kiện an toàn sẽ thông xe bình thường.

Quá trình phân luồng giao thông tạm thời, Ban QLDA bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 giờ.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc QLDA cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho hay, những ngày vừa qua trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa khoảng hơn 400 mm.

Vị trí sạt trượt tại Km42+700 - Km42+800 vẫn còn sạt lở nhỏ, thời tiết đang còn mưa nên nguy cơ có thể hình thành cung trượt gây sạt lở lớn.

Theo ông Hiệp, mặc dù Ban QLDA vẫn bố trí người và thiết bị theo dõi ứng trực kịp thời nhưng nếu các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.