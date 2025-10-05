Phương Mỹ Chi 'thắp lửa' đêm bế mạc du lịch Lâm Đồng 05/10/2025 09:49

(PLO)- Tháng trải nghiệm du lịch khép lại nhưng Du lịch Lâm Đồng đầy ắp hy vọng như chính lời ca của Phương Mỹ Chi: “Hò dô, kéo lên ước mơ…”.

Tối 4-10, tại Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, lễ bế mạc “Tháng Trải nghiệm Điểm đến Du lịch Lâm Đồng năm 2025” đã khép lại một tháng du lịch sôi động với những sự kiện ấn tượng, thu hút hơn 1,8 triệu lượt du khách, trong đó có gần 75.000 khách quốc tế.

Hàng ngàn khán giả đến xem chương trình nghệ thuật đêm bế mạc “Tháng Trải nghiệm Điểm đến Du lịch Lâm Đồng năm 2025”.

Chương trình không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của Lâm Đồng với ba trải nghiệm độc đáo – hoa, biển và di sản mà còn làm dậy sóng những cảm xúc khó quên qua màn trình diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc, đặc biệt là sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi.

Lễ bế mạc được dàn dựng công phu với sự góp mặt của các nhóm nhạc được yêu thích như MTV, Nhật Nguyệt, 135, cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng và vũ đoàn Phương Việt…

Lễ bế mạc đầy cảm xúc với nhiều tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu.

Phương Mỹ Chi, cô ca sĩ vừa đoạt hạng Ba tại chung kết Sing! Asia 2025 đã khiến hàng ngàn khán giả và du khách vỡ òa, reo hò không ngớt.



Trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống, giọng ca trẻ đã duyên dáng cống hiến những màn trình diễn đỉnh cao với hai ca khúc đầy tự hào dân tộc: Made in Việt Nam và Máu đỏ da vàng, khiến nhiều fan hâm mộ “đứng ngồi không yên” phải bật dậy hát theo thần tượng.

Phương Mỹ Chi duyên dáng xuất hiện với chiếc áo dài truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh thành công của Tháng Trải nghiệm Điểm đến Du lịch Lâm Đồng năm 2025 với chủ đề "Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc" nhờ vào những sự kiện và sản phẩm du lịch độc đáo.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Trong suốt tháng 9, tỉnh đã tổ chức hơn 50 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Từ việc ra mắt những tour du lịch mới lạ đến các chương trình khuyến mãi kích cầu, Lâm Đồng đã khẳng định được sự chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sau sáp nhập. Giới thiệu thành công hình ảnh một Lâm Đồng mới: "một điểm đến - ba trải nghiệm" với hoa-biển-di sản.

Với hơn 1,8 triệu lượt du khách và sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp du lịch, Tháng Trải nghiệm Điểm đến Du lịch Lâm Đồng 2025 đã chứng minh rằng, Lâm Đồng đang trên con đường vươn lên mạnh mẽ, sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi, mang lại những trải nghiệm khó quên…

Trước khi khép lại phần trình diễn của mình trong đêm bế mạc, Phương Mỹ Chi đã gửi tặng khán giả ca khúc Bài ca tôm cá, một lựa chọn đầy ý nghĩa và tinh tế.



Cô chia sẻ ca khúc rất phù hợp với vùng biển Phan Thiết, nơi đang diễn ra sự kiện trọng đại này. Giọng ca cao lanh lảnh của cô cất lên, kết nối mọi cảm xúc cùng giai điệu của bài hát đầy quyến rũ, gợi nhớ đến những khoảnh khắc bội thu trên biển Phan Thiết.



Với câu hát: “Hò dô kéo lên cá tôm, hò dô, kéo lên ước mơ…”, Phương Mỹ Chi đã thổi một làn gió mới vào không gian lễ hội, mang đến cho du khách một cảm giác sâu lắng về vùng đất biển đảo tươi đẹp này.