Quảng Ninh: 3 công nhân tử vong sau sự cố hầm lò 28/09/2025 18:50

(PLO)- Sự cố khí trong hầm lò tại Công ty Than Dương Huy, Quảng Ninh đã khiến 2 công nhân bị thương, 3 công nhân tử vong.

Ngày 28-9, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, làm 2 công nhân bị thương và 3 công nhân bị mắc kẹt (thuộc Công ty Xây lắp mỏ TKV).

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh, TKV đến hiện trường chỉ đạo triển khai công tác khắc phục sự cố tại Công ty Than Dương Huy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo, tập trung huy động các lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 12 giờ 30 phút, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đến 13 giờ 30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 công nhân còn lại, nhưng đều đã tử vong.

Danh tính 3 công nhân tử vong được xác định là anh N.V.Đ (42 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Phòng), H.V.O (27 tuổi, Than Uyên, Lai Châu), T.A.C (23 tuổi, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Xe cấp cứu được triển khai đến hiện trường. Ảnh: QMG

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện sức khỏe cả 2 công nhân đã ổn định, đang được điều trị, theo dõi tại khoa Chấn thương.

Ông Khắng động viên các công nhân yên tâm điều trị, tỉnh và ngành Y tế đảm bảo những điều kiện và tinh thần tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để gia đình người lao động được thăm nom, động viên kịp thời; có phương án hỗ trợ thiết thực, giúp công nhân yên tâm điều trị.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đến thăm hỏi các công nhân bị thương sau sự cố tại Công ty Than Dương Huy. Ảnh: QMG

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động trên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Công ty TKV, UBND phường Mông Dương hỗ trợ các gia đình công nhân bị thương và tử vong ở mức tối đa. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.

TKV cũng đã hỗ trợ 50 triệu/người tử vong, Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong và Công ty Xây lắp mỏ TKV bước đầu hỗ trợ 500 triệu đồng/người tử vong.