Quảng Trị: 4 km đường ở có 3 cây cầu rệu rã, người dân lo lắng

Tại tỉnh Quảng Trị, xã Lệ Thủy là một trong những địa phương thường xuyên phải “oằn mình” hứng chịu thiên tai, mưa lũ lớn hàng năm. Nằm dọc sông Kiến Giang, nhiều cây cầu với tuổi đời hơn 40 năm, qua thời gian dài sử dụng và chịu tác động của mưa lũ cũng do đó mà xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn, thậm chí là đổ sập.

Theo ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài, từ đoạn thôn Xuân Lai đến thôn Lộc An, xã Lệ Thủy, chỉ khoảng 4km đã có đến ba cây cầu yếu được cắm bảng, gồm: cầu Hói Cùng, Hói Chợ, Hói Cừa.

Chia sẻ với PV, người dân ở đây cho biết việc cắm bảng cảnh báo cầu yếu ở hai đầu cầu đã được nhiều năm, tình trạng xuống cấp của những cây cầu này ngày càng trở nên báo động. Để chứng minh cho sự nguy hiểm, người dân địa phương còn xuống tận gầm cầu và dễ dàng dùng tay bóc từng mảng kết cấu cầu bằng sắt đã gỉ sét, mục nát rồi bóp vụn…

“Bảng cầu yếu cắm ở những cây cầu này cũng nhiều năm rồi. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền bố trí kinh phí xây dựng lại vì đi lại thế này rất nguy hiểm. Trụ móng thì nứt toác, sắt không chỉ gỉ sét mà còn mục nát vì đã sử dụng hơn 40 năm, mà năm nào cũng gánh chịu mưa lũ. Nhiều khi nhìn xe tải nặng qua lại liên tục khiến cầu rung bần bật mà lạnh sống lưng", bà Phan Thị Tý (80 tuổi, ngụ tại xã Lệ Thủy) lo lắng.

Cũng như bà Tý, ông Phạm Văn Thiện (61 tuổi, ngụ thôn Mỹ Lộc Hạ, xã Lệ Thủy) cho hay: “Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng thế này rồi mà cứ sửa tạm, chắp vá chỉ trên mặt cầu. Trụ cầu và mố cầu đã nứt gãy, dầm thép thì mục nát đến nỗi dùng tay bóp vụn ra được. Đi xe cộ qua cầu như vậy làm sao mà đảm bảo an toàn được. Người dân chúng tôi rất mong chính quyền các cấp sớm quan tâm xây dựng lại”.

Theo ghi nhận của PLO, phản ánh của người dân hoàn toàn có cơ sở. Ba cây cầu Hói Cùng, Hói Chợ, Hói Cừa hiện nay đều đã xuất hiện tình trạng nứt gãy nghiêm trọng. Các dầm thép đã gỉ sét nặng, phần bụng và cánh bị thủng làm giảm khả năng chịu lực. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ sập cầu, đe dọa trực tiếp sinh mạng của người tham gia giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy xác nhận địa phương đã nắm bắt tình trạng của các cây cầu yếu trên địa bàn cũng như những tâm tư, kiến nghị của người dân.

Theo ông Sơn, trên địa bàn xã hiện có 13 cây cầu yếu, song song với việc cắm bảng cảnh báo an toàn. Xã Lệ Thủy đã đưa những cây cầu này vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, để xây dựng, sửa chữa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỉ đồng.

“Thực tế, xã chắc chắn sẽ không đủ nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng lại tất cả các cây cầu yếu hiện tại trên địa bàn. Do đó, khi đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Nếu được Trung ương, tỉnh hỗ trợ, xã sẽ từng bước cân đối xem xét mức độ ưu tiên của từng cây cầu để tiến hành xây dựng, sửa chữa phù hợp. Đây không chỉ là việc đảm bảo an toàn giao thông, mà còn là bảo vệ tính mạng của người dân Lệ Thủy, giúp bà con an tâm đi lại và phát triển kinh tế”, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy Lê Văn Sơn nói.