Quên khoá tủ sắt, người đàn ông bị trộm 30 lượng vàng 9999 12/04/2026 19:38

(PLO)- Lợi dụng chủ sơ sở kinh doanh quên khoá tủ sắt, hai thanh niên ở Đồng Tháp đã cấu kết lấy trộm khoảng 30 lượng vàng 9999 bán lấy 3 tỉ đồng cùng nhau tiêu xài

Ngày 12-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi, ngụ phường Cai Lậy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm khoảng 30 lượng vàng 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh NHN trên địa bàn.

Hai thanh niên ở Đồng Tháp trộm khoảng 30 lượng vàng 9999 bị bắt giữ

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương liên quan bắt giữ Nghĩa và Nha, đồng thời mời làm việc 4 người có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận do thấy chủ cơ sở sơ hở, quên khóa tủ sắt nên đã lén lấy trộm số vàng trên. Sau đó, Nghĩa nhờ Nha nhiều lần mang vàng đi bán, thu được khoảng 3 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi tiền mặt và nhiều tài sản liên quan với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh và thu hồi số tiền còn lại.