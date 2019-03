Khủng hoảng chưa từng có ập đến ‘gã khổng lồ’ Boeing

Ít nhất hai phi công trên các tuyến bay ở Mỹ đã nộp báo cáo lên chính phủ liên bang bày tỏ lo ngại về an toàn bay của Boeing 737 MAX 8. Đồng thời, họ cũng chỉ trích tình trạng tắc trách trong việc tập huấn cho phi công điều khiển dòng máy bay mới này. (Theo báo THE NEW YORK TIMES)