Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã ca ngợi vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani của Iran gần đây bởi “đồng minh” của họ là lực lượng Mỹ. IS mô tả hành động này là “sự can thiệp thần thánh” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân ra lệnh, theo kênh Press TV.



Người dân phản đối vụ ám sát Tướng Soleimani của quân đội Mỹ. Ảnh: PRESS TV

Trong một bài xã luận của ấn phẩm tuyên truyền hàng tuần al-Naba của IS hôm 9-1, đội quân cờ đen đã ca ngợi vụ ám sát ông Soleimani – chỉ huy lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 3-1 tại Iraq. Tờ al-Naba nói rằng tướng Iran “chết” trong tay của “những đồng minh” của IS – ý nhắc tới Mỹ.

Nhiều người tin rằng Washington đã tạo ra nhóm khủng bố IS và giúp nhóm này trỗi dậy và khơi mào chủ nghĩa khủng bố và hủy diệt ở Syria và Iraq năm 2014.

Ngày 3-1-2016, Tổng thống Trump khi đó là ứng viên tổng thống Mỹ, nói trong chiến dịch tranh cử ở Biloxi, bang Mississippi rằng ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cùng với Tổng thống khi đó Barack Obama đã tạo ra IS.

Sau đó, vào ngày 10-8-2016, ông Trump nhắc lại những gì ông đã nói vài tháng trước, nhấn mạnh rằng ông Obama là “người sáng lập” IS và người đồng sáng lập là bà Hillary Clinton.

Tiếp sau đó, có nhiều báo cáo cho biết máy bay Mỹ sơ tán các chỉ huy IS từ nhiều khu vực ở Syria tới những nơi an toàn.

Tháng 11-2017, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một số nhân chứng cho hay máy bay Mỹ gần đây đã đón các chỉ huy IS từ thị trấn Mayadin – nơi được giải phóng sau đó.

Một tháng trước đó, tức tháng 10-2017, những báo cáo từ một nhóm có liên hệ với phe đối lập Syria cũng cáo buộc quân đội Mỹ nhiều lần sơ tán những phần tử khủng bố IS giữa lúc quân đội Syria tiến vào tỉnh Deir Ez Zor.

Mỹ từ lâu bị cáo buộc thông đồng với IS để cung cấp hành lang an toàn và hỗ trợ hậu cần cho các thành viên của nhóm này tại các khu vực xung đột.

Sáng sớm 3-1, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ông Soleimani cùng ông Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) – tổ chức ô dù của chính quyền Iraq dành cho các lực lượng dân quân và được Iran hỗ trợ - gần sân bay quốc tế Baghdad.