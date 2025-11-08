Ronaldo tự tin mình nổi tiếng hơn Tổng thống Mỹ 08/11/2025 08:38

Cuộc phỏng vấn thu hút sự chú ý lớn không chỉ vì sự xuất hiện của Ronaldo mà còn bởi những chia sẻ cá nhân hiếm hoi của anh về Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump, một nhân vật mà anh tỏ ra rất ngưỡng mộ.

Nhà báo Piers Morgan vốn có mối quan hệ lúc thân thiết, lúc căng thẳng với ông Trump, đã gợi lại một kỷ niệm đáng chú ý: vào thời điểm trước đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu người Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tặng Tổng thống Mỹ một chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, trên đó in tên Cristiano Ronaldo cùng số áo 7 mang tính biểu tượng. Ronaldo thậm chí còn ký tên và để lại lời nhắn “Cầu nguyện cho hòa bình”. Khi Morgan nhắc lại chi tiết này, anh nở nụ cười và nói rằng mình rất vinh dự vì hành động ấy.

Ronaldo tiết lộ thêm rằng ông Trump là một trong số ít những người mà anh thực sự muốn gặp mặt trực tiếp trong đời, mặc dù đến nay họ vẫn chưa có cơ hội. Nghe vậy, Morgan lập tức nói rằng với mối quan hệ cá nhân của mình, ông hoàn toàn có thể sắp xếp cho cuộc gặp đó diễn ra.

CR7 cho biết anh rất ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ảnh: EPA.

Nhà báo người Anh còn hài hước nói thêm rằng bản thân Tổng thống Trump chắc chắn cũng sẽ muốn điều đó, bởi cuộc gặp gỡ giữa hai biểu tượng toàn cầu là “một màn quảng bá hoàn hảo” cho kỳ World Cup FIFA sắp tới mà nước Mỹ là đồng chủ nhà.

Khi được hỏi về lý do ngưỡng mộ vị Tổng thống Mỹ, Ronaldo thẳng thắn cho rằng Donald Trump là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới hiện nay, người “có thể thay đổi cục diện toàn cầu”. Anh nói rằng, dù quan điểm của mỗi người khác nhau, nhưng ông Trump là kiểu người biết cách tạo ảnh hưởng và khiến thế giới phải chú ý.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn khi Morgan đùa rằng chỉ có hai người có thể tranh danh hiệu “người nổi tiếng nhất hành tinh”: Cristiano Ronaldo hoặc Donald Trump. Sau vài phút suy nghĩ và cười đùa, Ronaldo với phong thái tự tin thường thấy thừa nhận rằng nếu phải chọn, anh tin mình nổi tiếng hơn. “Tôi nghĩ là tôi đấy”, anh nói kèm theo nụ cười quen thuộc, khiến cả trường quay bật cười.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cúp vô địch cho Chelsea ở giải các CLB thế giới tổ chức tại Mỹ mùa hè vừa qua. Ảnh: EPA.

Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn khiến nhà báo Morgan thêm phần tò mò khi nói rằng nếu một ngày anh và ông Trump thực sự gặp nhau, anh sẽ tiết lộ “một điều bí mật nhỏ” mà anh và Tổng thống Mỹ có điểm chung. Dù Morgan cố gắng gặng hỏi, Ronaldo chỉ cười và từ chối tiết lộ thêm, khiến khán giả càng tò mò về mối liên hệ đặc biệt này.

Ngoài việc nói về ông Trump, cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến những chủ đề cá nhân và chuyên môn khác. Một trong số đó là vụ việc gây tranh cãi liên quan đến việc Ronaldo không tham dự lễ tang của đồng đội cũ Diogo Jota, người qua đời ở tuổi 28 sau một tai nạn xe hơi thương tâm hồi đầu năm.

Trước làn sóng chỉ trích, Ronaldo nhẹ nhàng giải thích rằng anh không đến dự tang lễ vì đã không đặt chân đến nghĩa trang nào kể từ khi cha anh mất, và hơn hết, anh lo sợ sự hiện diện của mình, với tư cách một nhân vật quá nổi tiếng, sẽ khiến mọi người bị phân tâm khỏi việc tưởng nhớ người đã khuất.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chạy tốt trong màu áo Al Nassr của Saudi Arabia ở tuổi 40. Ảnh: EPA.

Ronaldo cũng đề cập đến trận đấu vòng loại World Cup gần đây giữa Bồ Đào Nha và Hungary, nơi đội tuyển của anh bị cầm hòa 2-2 sau bàn gỡ phút cuối của Dominik Szoboszlai. Dù đã ghi hai bàn và đều là cầu thủ nổi bật nhất trên sân, anh vẫn bị HLV Roberto Martinez rút ra ở phút 78. Khi được hỏi liệu có cảm thấy khó chịu hay không, Ronaldo trả lời rằng anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của nhà cầm quân: “Trước đây, khi còn trẻ, có lẽ tôi sẽ phản ứng khác. Nhưng giờ tôi hiểu hơn về chiến thuật và biết rằng đôi khi HLV phải làm điều tốt nhất cho tập thể”.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Ronaldo cho thấy hình ảnh một người đàn ông chín chắn hơn nhiều so với những năm tháng tuổi trẻ đầy tranh cãi. Anh nói về cuộc sống ở Saudi Arabia, về niềm vui khi tiếp tục chơi bóng ở tuổi 39 và vẫn giữ được khát vọng chiến thắng. Dù đã đạt được gần như mọi danh hiệu trong sự nghiệp, Ronaldo khẳng định anh vẫn muốn cống hiến cho bóng đá, vẫn cảm thấy “ngọn lửa bên trong chưa bao giờ tắt”.

Khi nhà báo Morgan kết thúc buổi trò chuyện, ông nhận xét rằng Ronaldo không chỉ là một cầu thủ vĩ đại mà còn là một biểu tượng văn hóa toàn cầu, người có khả năng kết nối hàng triệu con người trên khắp thế giới. Còn siêu sao Ronaldo, với nụ cười quen thuộc, chỉ khiêm tốn đáp lại: “Tôi chỉ là một người yêu bóng đá, cố gắng sống đúng với đam mê của mình”.