HA Gia Lai và Thanh Hóa lâm nguy ở đáy bảng V-League 07/11/2025 17:10

(PLO)- V-League 2025-2026 đang dần khắc nghiệt hơn khi giải đấu bước sang vòng 11, với mỗi CLB chơi trận cuối cùng trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế, trong đó HA Gia Lai và Thanh Hóa đang hụt hơi ở đáy bảng.

Mức độ gay cấn và khó lường của mùa giải V-League 2025-2026 được thể hiện rõ rệt với mỗi trận đấu có ý nghĩa riêng, và phần lớn các cặp đấu đều chứa đựng sự kịch tính, hứa hẹn sẽ mang lại những cuộc so tài quyết liệt. Đáng kể nhất là hai đội trong tốp đèn đỏ HA Gia Lai và Thanh Hóa chạm trán nhau để tìm đường thoát.

Những đội nhà nghèo “gặp eo”

Trận mở màn vòng 11 diễn ra vào ngày 8-11 tại sân PVF, nơi chủ nhà PVF-CAND đang xếp cuối bảng với 7 điểm, tiếp đón một trong những ứng cử viên vô địch là Thể Công Viettel (18 điểm). Đội bóng tân binh PVF-CAND từng gây ấn tượng ở giai đoạn khởi đầu mùa giải khi đánh bại SL Nghệ An 2-1, nhưng kể từ đó, họ dần bộc lộ những khó khăn khi phải thích nghi với cường độ cao và áp lực khốc liệt của sân chơi V-League.

Ba trận thua liên tiếp, trong đó gồm có thất bại nặng nề 0-4 trước Hà Nội FC, khiến thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tụt xuống vị trí cuối bảng. Ở tình thế này, PVF-CAND chắc chắn rất cần có điểm để chấm dứt chuỗi trận thất bại và vực dậy tinh thần toàn đội trước quãng nghỉ dài.

PVF-CAND sẽ phải gượng dậy thật mạnh mẽ sau những cú ngã nặng nề. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, thử thách của họ ở vòng này lại cực lớn khi đối thủ là Thể Công Viettel, tập thể đang sở hữu phong độ ổn định dưới bàn tay của HLV Popov. Đội bóng áo lính mới chỉ nhận đúng một thất bại sau chín vòng đấu V-League, giành 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao cùng dàn ngoại binh chất lượng, Thể Công Viettel vẫn duy trì hình ảnh một thế lực khó bị khuất phục và nhiều khả năng có ít nhất 1 điểm trên sân PVF.

Sau trận mở màn, bốn trận đấu còn lại của vòng 11 sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 9-11. Một trong những cuộc chạm trán đáng chú ý chính là màn đối đầu giữa hai đội cùng ở nhóm cuối bảng: HA Gia Lai và Thanh Hóa cùng có 7 điểm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trận đấu này được dời sang ngày 9-11, muộn hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây có thể xem là trận “chung kết ngược” cho chủ nhà HA Gia Lai lẫn khách Thanh Hóa, bởi đội thắng mới có cơ hội bứt lên khỏi nhóm nguy hiểm.

HA Gia Lai từng gây tiếng vang khi đánh bại Thể Công Viettel ngay tại Pleiku ở vòng 9, nhưng phong độ thất thường và hàng công thiếu sắc bén khiến họ chưa thể duy trì sự ổn định. Trong khi đó, Thanh Hóa lại đang rơi vào khủng hoảng với chuỗi trận hòa và thua liên tiếp. Cả hai đội đang khát điểm, và với tính chất cân bằng về thực lực, cuộc đấu này sẽ cực kỳ căng thẳng, có thể chỉ được định đoạt bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm nhỏ ở hàng thủ.

HA Gia Lai có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hóa cũng không còn đường lùi. Ảnh: CCT.

Thử lửa hai đội bóng ở TP.HCM

Tại sân Vinh, chủ nhà SL Nghệ An (7 điểm) sẽ tiếp đón Becamex TP.HCM (11 điểm) trong trận đấu được xem là thử thách bản lĩnh cho cả hai. Ở vòng 10, đội bóng xứ Nghệ đã khiến đội đầu bảng Ninh Bình FC phải toát mồ hôi khi chỉ để thua ở phút 85 trong một trận đấu mà họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật và suýt ghi bàn phản công. Dù trắng tay, màn trình diễn ấy cho thấy thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn là đối thủ đáng gờm. Trở về sân nhà, nơi họ từng hạ gục đương kim vô địch Nam Định, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đó không dễ dàng khi Becamex TP.HCM đang dần ổn định dưới sự chỉ đạo của HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh. Họ vừa có chuỗi trận ấn tượng với trận hòa Ninh Bình 1-1 và thắng Hải Phòng 2-1. Sự tiến bộ về chiến thuật lẫn tinh thần cho thấy Becamex TP.HCM đủ sức cạnh tranh vị trí trong nhóm giữa bảng xếp hạng. Với tương quan hiện tại, giới chuyên môn nhận định đây là cặp đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân”, nơi yếu tố sân nhà có thể là chìa khóa quyết định cục diện.

Ở Lạch Tray, Hải Phòng FC (17 điểm) có nhiều cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu khi chỉ phải tiếp SHB Đà Nẵng (7 điểm). Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang thể hiện phong độ ấn tượng và đặc biệt Hải Phòng đang chơi cực hay tại sân nhà (thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gần nhất tiếp khách) cho thấy sức mạnh và tinh thần chiến đấu của đội bóng này mỗi khi được cổ vũ bởi “chảo lửa” Lạch Tray.

Đình Triệu và các đồng đội ở Hải Phòng có nhiều cơ hội đánh bại SHB Đà Nẵng. Ảnh: CCT.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Dù rất nỗ lực, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ giành được vài điểm nhờ những trận hòa quả cảm Nam Định và SL Nghệ An, hoặc thất bại sít sao CLB Công an TP.HCM 0-1. Với lực lượng hạn chế và phong độ chưa ổn định, việc phải làm khách tại Lạch Tray rõ ràng là nhiệm vụ đầy cam go. Đội bóng sông Hàn rất dễ trắng tay.

Tâm điểm của vòng đấu chắc chắn là cuộc đại chiến tại sân Thống Nhất giữa CLB Công an TP.HCM (17 điểm) và Ninh Bình FC (24 điểm), hai đội đang có phong độ cao nhất giải. Cả hai đều giành chiến thắng ở vòng trước và cuộc gặp gỡ này thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi cả hai đều đang ở trạng thái thăng hoa. CLB Công an TP.HCM dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức đã lột xác toàn diện với lối chơi giàu năng lượng, trong khi tân binh Ninh Bình FC vẫn duy trì mạch bất bại 30 trận liên tiếp tính cả từ mùa trước ở giải hạng Nhất.

Đội chủ sân Thống Nhất sẽ gặp đối thủ cứng cựa Ninh Bình dù chỉ là tân binh V-League. Ảnh: CCT.

CLB Công an TP.HCM đang dần khẳng định vị thế mới của mình nhờ chiến lược tái thiết toàn diện từ ban huấn luyện, nhân sự cho đến kế hoạch phát triển dài hạn. Trong khi đó, Ninh Bình FC, dưới bàn tay của HLV Albadalejo đến từ Tây Ban Nha, tiếp tục gây ấn tượng mạnh với lối chơi kiểm soát chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời ở những phút cuối.

Giới chuyên môn dự đoán trận cầu này sẽ rất căng thẳng, bởi cả hai đều có hàng công sắc bén và cũng sở hữu hàng thủ kín kẽ. Một chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM sẽ giúp họ áp sát nhóm đầu, trong khi nếu Ninh Bình bất bại, họ vẫn củng cố ở tốp đầu bảng.