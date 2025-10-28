Rùa cổ sọc và tê tê bất ngờ xuất hiện trên đường ở TP.HCM 28/10/2025 16:02

(PLO)- Hai người dân ở TP.HCM phát hiện một con rùa cổ sọc và một con tê tê trên đường và bắt lại, giao nộp cho kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận và chăm sóc theo quy định một con rùa cổ sọc do ông Phạm Văn Tiến (ngụ xã Bà Điểm) tự nguyện bàn giao.

Trước đó, ông Tiến phát hiện con rùa bò sát mép đường khi đang bán trái cây. Ông đã bắt và liên hệ với cơ quan kiểm lâm, mong muốn con vật được chăm sóc, bảo tồn và thả về tự nhiên.

Con rùa cổ sọc được người dân bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Kiểm lâm viên bước đầu xác định đây là rùa cổ sọc, nặng khoảng 1,7 kg. Rùa có tên khoa học Mauremys sinensis, thuộc Phụ lục III của Công ước CITES.

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một con tê tê Java do ông Tạ Thiên Thái (ngụ phường An Lạc) tự nguyện giao nộp.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận con rùa cổ sọc. Ảnh: HT

Ông Thái cho biết khoảng 23 giờ đêm, khi đang ở trước nhà thì phát hiện một con vật lạ bò bên đường. Sau khi tra cứu thông tin và xác định đó là tê tê - loài động vật quý hiếm - ông cùng người thân đã bắt lại, giao cho cơ quan kiểm lâm.

Con tê tê được người dân phát hiện, bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể tê tê Java đực, nặng khoảng 5 kg, tên khoa học Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện cả hai cá thể động vật đang được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM chăm sóc, nuôi dưỡng để đảm bảo sức khỏe trước khi xem xét thả về môi trường tự nhiên.