Sạt lở tuyến đường nối đồng bằng với các xã miền núi Khánh Hòa 28/10/2025 17:09

(PLO)- Tỉnh lộ 9 nối ba xã của huyện miền núi Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn và xã Khánh Sơn bị sạt lở, cơ quan chức năng đang khắc phục.

Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn kéo dài, trên đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9) đã xảy ra sạt lở khiến đất đá rơi vãi khoảng 500 m làm giao thông chia cắt.

Theo ông Vinh, vụ sạt lở xảy ra khoảng 14 giờ cùng ngày ở bốn vị trí từ Km23 đến Km26 trên tỉnh lộ 9.

Tỉnh lộ 9 bị sạt lở. Ảnh: AB

Bốn điểm sạt lở khiến đất đá chắn ngang đường làm các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này.

Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý Xây dựng Giao thông Khánh Hòa tiến hành khắc phục, thông xe sớm nhất có thể.

Lãnh đạo Công ty CP Quản lý Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho biết, sự cố sạt lở khiến khoảng 500 m đường bị đất đá chắn ngang, các phương tiện không thể di chuyển. Các công nhân đang nổ lực dọn dẹp để thông đường.

Đất đá tràn xuống mặt đường tỉnh lộ 9. Ảnh: AB

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 ngày 27-10, một lượng lớn đất đá và cây cối bất ngờ đổ ập, chắn ngang đường.

Sự việc gây cản trở cho hoạt động của các phương tiện giao thông trên tuyến đường quốc lộ 27 đoạn qua đèo Sông Pha nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Khu vực sạt lở nằm ở vị trí đèo dốc, địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thứ cấp nếu trời mưa chưa dứt. Đến rạng sáng, sự cố được khắc phục, các phương tiện đã có thể lưu thông qua quốc lộ 27.