Sau 9 tháng mất liên lạc, người đàn ông ở Khánh Hoà được tìm thấy tại Huế 28/11/2025 14:54

(PLO)- Khi phát hiện con mình có thông tin ở Quảng Trị, gia đình ở Khánh Hoà đã nhanh chóng liên hệ công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 28-11, Công an xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã hỗ trợ một gia đình ở tỉnh Khánh Hoà để tìm con trai khi người này đi qua đây.

Trước đó, khi biết tin con trai có đi ngang qua địa bàn xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), ông Võ Tấn Thạnh (tỉnh Khánh Hoà) đã đến trụ sở công an xã để trình báo sự việc, mong muốn nhờ công an tìm kiếm.

Hai bố con vui mừng khi gặp lại nhau.

Tiếp nhận thông tin, công an xã tổ chức xác minh, tìm kiếm. Lực lượng công an xã đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ toả ra nhiều hướng để tìm kiếm tung tích.

Được biết, con trai của ông Thạnh tên Võ Tấn Vương (41 tuổi) bỏ nhà đi từ tháng 2-2025 và không liên lạc được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết nối thông tin với các xã lân cận, Công an xã Triệu Phong xác định anh Vương đang ở gần chợ An Lỗ (TP Huế) và đã đưa anh Võ Tấn Vương về trụ sở Công an xã.

Ông Thạnh viết thư cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm con trai.

Gặp lại người con sau 9 tháng mất liên lạc, người cha rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Triệu Phong vì đã nhanh hỗ trợ gia đình ông.

Ông Thạnh cho biết, con trai trước đây có đi làm và đã viết đơn xin nghỉ việc. Sau đó, bỗng nhiên bỏ nhà ra đi. Khi gặp lại con, con có kể ngủ ở nơi vắng vẻ như nghĩa địa. Thời gian tới, ông Thạnh sẽ đưa con trai đi kiểm tra về sức khoẻ để ổn định cuộc sống.

Để hành trình về nhà được trọn vẹn, lực lượng công an xã đưa hai bố con đi mua quần áo, giày dép và các vật dụng cần thiết rồi liên hệ xe đưa hai bố con trở về Khánh Hoà.