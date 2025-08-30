Sau Quế Ngọc Hải đến Soirov bị thủ môn Gurpreet cản phá quả phạt đền 30/08/2025 21:08

(PLO)- Thủ môn Gurpreet hóa người hùng giúp tuyển Ấn Độ đánh bại "kèo trên" và là chủ nhà Tajikistan 2-1.

Trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ ngày 12-10-2024 trên sân Thiên Trường, Việt Nam được hưởng phạt đền ở phút 38 khi đang dẫn 1-0, tuy nhiên Quế Ngọc Hải sút để thủ môn Gurprett dễ dàng đổ người sát cột ôm được quả bóng. Sau đó phòng ngự Việt Nam lại mắc lỗi để Farukh Choudhary tước bóng rồi san bằng 1-1.

Tối 29-8, sau Quế Ngọc Hải thì đến Rustam Soirov cũng tự tin cầm bóng đặt chấm 11m rồi sút sát cột phải cầu môn, nhưng thủ môn Gurpreet cũng vô hiệu hóa thành công giúp Ấn Độ thắng chủ giải Vô địch Trung Á (CAFA Cup 2025) 2-1.



Thủ môn Gurpreet từng vô hiệu hóa quả phạt đền của Quế Ngọc Hải hồi tháng 10-2024 trên sân Thiên Trường. Ảnh:CTP

Đội tuyển Ấn Độ thuộc Nam Á, nhưng đã được LĐBĐ Trung Á mời tham dự giải CAFA Cup 2025 sau khi đội tuyển Malaysia bất ngờ rút lui.

Thủ môn Surpreet tiếp tục vô hiệu hóa phạt đền từ cú sút của Soirov đêm 29-8. Nguồn clip:AIFF

Tuyển Ấn Độ bị “bắt cóc bỏ dĩa” khi HLV Khalid Jamal (người Ấn) vừa nhậm chức thay cho HLV Manolo Marquez. Bóng đá Ấn Độ lại đang bị FIFA và AFC gửi thư “hăm dọa” trừng phạt vì nhà nước can thiệp vào bóng đá. Tuy nhiên thầy trò HLV Khalid Jamal đã khởi đi cực tốt ở lượt trận khai mạc bảng A CAFA Cup 2025 diễn ra tại Tajikistan.

Bóng đá Tajikistan rất tốt đang đứng thứ 106 FIFA, còn Ấn Độ có thứ hạng 133. Hồi Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024 tại Qatar) Tajikistan vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên ra quân trận đầu chủ giải Tajikistan đã bị “kèo dưới” Ấn Độ đánh bại 2-1. Hai bàn thắng của khách mời Ấn Độ được ghi sớm do công Anwar Ali và Sandesh Jhingan trong vòng 20 phút đầu trận.

Trận đấu cùng bảng A, Iran thắng Afghanistan 3-1. Ảnh:AFC

Chủ nhà cảm thấy sốc khi bị vị khách đóng thế vai tuyển Malaysia vào giờ chót ghi 2 bàn cùng lối chơi rất rực lửa. Tajikistan vùng lên và phút 23, chủ giải có bàn rút ngắn 1-2 do công Hasanov. Thời gian còn lại của trận đấu cực nóng và căng, nhưng hàng phòng ngự của Ấn Độ chơi cực chắc và khoa học, trong đó thủ môn Gurpreet Singh Sandhu chơi cực chất, anh vô hiệu hóa nhiều cú sút của Tajikistan.

Thủ môn Gurpreet cùng các hậu vệ Nikhin Prabhu, Danish Farooq, Naorem Mahesh được xem là những người hùng đánh bật những lần vây ráp của hỏa lực Tajikistan.

Bị vây hãm nhiều, phút 75, hậu vệ Vikram Partap Singh phạm lỗi với Rustam Soirov.

Chính Soirov cầm bóng đặt vào chấm 11m, nhưng thủ môn Gurpreet Singh Sandhu dự đoán hướng bóng bay cực chuẩn và anh anh đã vô hiệu hóa quả phạt đền thành công, bảo toàn tỉ số mong manh 2-1.

Thủ môn Surpreet thành người hùng giúp Ấn Độ đánh bại chủ nhà CAFA Cup 2025 với tỉ số 2-1.

Đây là trận ra quân đầu bảng A của Ấn Độ, hai đối thủ phía trước là Iran và Afghanistan. Ở trận đấu còn lại bảng A, Iran thắng Afghanistan 3-1.