Siêu xe điện nhanh nhất thế giới Yangwang U9 chật vật tìm vị thế 11/12/2025 08:51

(PLO)- Phía sau kỷ lục tốc độ 496 km/h của Yangwang U9 là câu chuyện về tham vọng của ngành xe điện Trung Quốc và bức tường vô hình mang tên "di sản thương hiệu" tại châu Âu.

Tháng 9-2025, giới mê xe toàn cầu chấn động. Yangwang U9 Extreme chính thức xác lập kỷ lục tốc độ 496,22 km/h (308,4 dặm/giờ). Con số này giúp mẫu xe điện đến từ Trung Quốc vượt mặt những "tượng đài" như Koenigsegg, Rimac hay Bugatti, trở thành siêu xe điện nhanh nhất thế giới.

Sức mạnh của công nghệ và thiết kế

Với công suất bản Extreme lên tới 2.978 mã lực (bản thương mại 1.288 mã lực), U9 không chỉ là một cỗ máy tốc độ. Đó là lời khẳng định đanh thép của Yangwang - thương hiệu hạng sang thuộc đế chế BYD - đối với những ai còn hoài nghi về xe điện.

Yangwang U9 Extreme hiện là chiếc siêu xe điện nhanh nhất thế giới. Ảnh: Yangwang.

Không chỉ nhanh, Yangwang U9 còn đẹp theo chuẩn mực siêu xe động cơ đặt giữa: dáng thấp, rộng và hầm hố. Từ cửa mở kiểu cánh bướm, nội thất uốn lượn đến ghế ngồi ôm sát, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ.

Khả năng vận hành của U9 thực sự gây choáng ngợp. Xe tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 2,36 giây, nhanh đến mức cảnh vật hai bên nhòa đi trong mắt người lái. Hệ thống phanh nhạy bén và nền tảng e4 giúp chiếc xe nặng gần 2,5 tấn vào cua ổn định, phân bổ lực kéo chính xác tới từng bánh.

Đặc biệt, hệ thống kiểm soát thân xe DiSus-X cho phép U9 "nhún nhảy", thậm chí di chuyển bằng ba bánh. Dù có phần mang tính trình diễn, công nghệ này minh chứng cho sự linh hoạt đáng kinh ngạc của nền tảng khung gầm.

Bài toán khó mang tên "thương hiệu"

Sở hữu thông số "trong mơ", nhưng Yangwang U9 lại đối diện với một thực tế khắc nghiệt tại trời Tây. Nếu cái tên Porsche xuất hiện với một sản phẩm tương tự, báo chí và giới thượng lưu sẽ săn đón nồng nhiệt. Nhưng với Yangwang, người Anh hay người Đức vẫn còn quá xa lạ.

Tại Trung Quốc, U9 có giá khoảng 250.000 USD (hơn 6,3 tỉ đồng). Mức giá này "mềm" hơn nhiều so với 2 triệu USD của Rimac Nevera, nhưng lại ngang ngửa một chiếc Porsche 911 đầy đủ trang bị.

Đây chính là nút thắt. Khi bỏ ra số tiền này, giới nhà giàu thường chọn sự an toàn. Họ tìm đến những cái tên đã được bảo chứng qua hàng thập kỷ như Đức hay Ý. Tiếng gầm của động cơ V12 Ferrari hay lịch sử đua xe lẫy lừng của Porsche là những giá trị vô hình mà một "tân binh" như Yangwang chưa thể có được.

Yangwang U9 là một khởi đầu đầy ấn tượng, một cú hích mạnh mẽ vào thị trường siêu xe. Tuy nhiên, để thuyết phục giới tinh hoa quốc tế gạt bỏ định kiến và xuống tiền cho một chiếc xe Trung Quốc giá cao, con đường phía trước vẫn còn rất dài.