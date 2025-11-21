Sơ tán hơn 7.500 người dân vùng Cát Tiên đến nơi an toàn 21/11/2025 09:56

(PLO)- Do thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn, cơ quan chức năng Lâm Đồng khẩn trương huy động lực lượng sơ tán hơn 7.500 người tại các xã vùng Cát Tiên tới nơi an toàn.

Sáng 21-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đêm qua đến rạng sáng nay, các hồ chứa thủy điện trên sông Đồng Nai xả điều tiết lưu lượng lớn, tại các con sông nhỏ nước dâng cao làm nhiều khu vực trên địa bàn các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 ngập nặng.

Gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại chỗ di dời tài sản và sơ tán người dân vùng ngập nặng xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 đến nơi an toàn.

Tại khu vực xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 có 42 thôn bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã huy động gần 400 người gồm nhiều lực lượng liên quan cùng 8 ca nô, 9 xuồng và 10 xe các loại.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên túc trực và hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đêm 20-11.

Theo UBND xã Cát Tiên, các lực lượng nhanh chóng có mặt phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn các xã. Trong đêm đã hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán trên 7.500 người dân. Đồng thời, hỗ trợ người dân di chuyển 2.200 con vật nuôi lên nơi khô ráo.

Hiện, mực nước tiếp tục lên nhanh, có vị trí cao 2 m so với mặt đường. Các lực lượng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trực 24/24, đang ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa người dân ở các điểm ngập lụt đến vị trí an toàn.