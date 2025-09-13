Sức khỏe nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại 13/09/2025 10:03

(PLO)- Bé trai 12 tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ bốn người ở Đắk Lắk bị sát hại đã được phẫu thuật, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng cùng ngày khi đang mặc áo chống nắng, ngụy trang để lẩn trốn.

Theo một nguồn tin, Thuận từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại nhà và có nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk cho biết bệnh viện này đang cấp cứu cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ sát hại bốn người trong một gia đình.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu Phát được công an đưa vào bệnh viện lúc 2 giờ 21 ngày 13-9, trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt.

Video công an bắt giữ Thuận

Bác sĩ chẩn đoán bé Phát bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương. Sau đó, bệnh viện hội chẩn, chuyển mổ cấp cứu lúc 4 giờ 20 cùng ngày.

Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Theo một số người dân sống gần căn nhà xảy ra vụ án, rạng sáng 13-9, họ nghe tiếng la hét từ nhà chị H. Hàng xóm tưởng gia đình chỉ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nên không chạy đến. Đến khi công an xuất hiện, mọi người mới biết xảy ra vụ án kinh hoàng.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất).

Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H. Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công an đã bắt được Thuận khi nghi phạm mặc áo chống nắng ngụy trang để bỏ trốn.