Nguyên nhân bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm ComBE Five

Liên quan đến vụ bé PNBT (2 tháng tuổi) tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five ở Bình Định, ngày 28-2, Hội đồng chuyên môn về phản ứng sau tiêm vaccine tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia Viện Dịch tễ Trung ương, Viện Nhi Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết Hội đồng chuyên môn đã chẩn đoán nguyên nhân bé T. tử vong là do phản ứng nặng sau tiêm chủng trên bệnh nhân nghi mắc bệnh tim bẩm sinh.



Hội đồng chuyên môn họp xem xét trường hợp tử vong của bé PNBT sau khi tiêm vaccine ComBE Five. Ảnh: N.LINH

Cơ sở để đưa ra nhận định này là trong sáng 26-2 có 29 trẻ được tiêm vaccine ComBE Five tại trạm y tế xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng chỉ có duy nhất bé T. bị phản ứng nặng.

Cũng theo ông Hùng, hội đồng kết luận quy trình thực hiện tiêm chủng cho bé T. đúng quy định từ dây chuyền bảo quản vaccine, thực hành tiêm chủng, tư vấn đến cấp cứu, xử trí khi xảy ra sự cố. Kết luận này được đưa ra sau khi hội đồng rà soát, kiểm tra hồ sơ liên quan việc tiêm chủng vaccine ComBE Five đối với bé T.



Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết thêm, Bộ Y tế đã thống nhất việc tỉnh Bình Định tạm dừng tiêm vaccine ComBE Five trên toàn tỉnh. “Bộ Y tế sẽ cấp cho Bình Định lô vaccine ComBE Five khác để tiếp tục tiêm chủng vào tháng tới”- ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, sắp tới Sở Y tế Bình Định sẽ yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh không tiêm vaccine ComBE Five vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật mà chỉ tiêm vào những ngày làm việc trong tuần để xử trí, cấp cứu nhanh chóng, kịp thời khi xảy ra các trường hợp phản ứng nặng. Mặt khác, chỉ tiêm chủng vaccine ComBE Five vào buổi sáng, không tiêm vào buổi chiều. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Định cũng yêu cầu việc theo dõi tại nhà đối với trẻ sau khi tiêm vaccine ComBE Five là 48 tiếng đồng hồ.

Trước đó, lúc 7 giờ 25 ngày 26-2, bé T. được tiêm vaccine ComBE Five tại trạm y tế xã Hoài Châu. 30 phút sau, thấy tình trạng bé bình thường nên mẹ bé đã đưa con về nhà.

Tuy nhiên, khoảng 10 giờ cùng ngày, bé bắt đầu sốt nhẹ, khó thở. Gần một tiếng đồng hồ sau bé được người nhà đưa đến trạm y tế xã Hoài Châu trong tình trạng sốt, khó thở, tím tái. Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn chuyển bé đến BV Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng bé đã tử vong.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine ComBE Five tại Bình Định kể từ khi vaccine này được triển khai tiêm chủng rộng rãi ở tỉnh từ tháng 10-2018.