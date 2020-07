Thêm 3 người dương tính với bạch hầu ở Đắk Lắk, Gia Lai

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk vừa gửi báo cáo nhanh cho Sở Y tế tỉnh về hai trường hợp mắc bạch hầu tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk).

Trường hợp thứ nhất là Vàng A B. (26 tuổi, dân tộc H’Mông). Trước đó, ngày 8-7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi, ở nhà chưa sử dụng thuốc.

Đến ngày 10-7, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện M’Đrắk và được hướng dẫn nhập viện theo dõi, đồng thời lấy mẫu gửi Viện dịch tễ Tây Nguyên để kiểm tra. Kết quả cho thấy bệnh nhân B. dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Trường hợp thứ hai là Giàng Seo C. (26 tuổi, người nhà của trường hợp 1), C. trực tiếp chăm sóc bệnh nhân Vàng A B. tại Trung tâm Y tế huyện. Qua kiểm tra, C. được xác nhận là dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện hai ca dương tính này đang được ngành Y tế Đắk Lắk theo dõi và điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu bùng phát, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã rà soát các trường hợp tiếp cận với hai bệnh nhân trên; theo dõi và hướng dẫn điều trị. Bên cạnh đó, ngành Y tế khoanh vùng cách ly thôn 7, xã Cư Króa, phun hóa chất Chloramin B hoạt tính 0,5% tại hộ gia đình bệnh nhân và những hộ xung quanh. Ngoài ra, khẩn trương triển khai tiêm vaccine Td cho những người từ bảy tuổi đến dưới 26 tuổi tại thôn 7, xã Cư Króa.

Trong ngày 11-7, cơ quan y tế tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài ổ dịch ở xã Hải Yang, hiện nay xã Đăk Smei (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cũng đã xuất hiện người dương tính với bệnh bạch hầu.

Trường hợp này là bệnh nhi 3 tuổi, ngụ làng Bok Rei, xã Đắk Smei. Trước đó, cháu bé có tiếp xúc với bệnh nhân ngụ làng Bông Hiôt, xã Hải Yang đã bị dương tính với bạch hầu. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định. Như vậy, hiện nay Gia Lai có tổng cộng 20 ca dương tính.

Tính đến nay, Tây Nguyên có 75 ca dương tính, trong đó, Kon Tum 24 ca, Gia Lai 20 ca; Đắk Lắk 3 ca và Đắk Nông 28 ca.