Sức nóng biểu tình ở Los Angeles lan khắp nước Mỹ 11/06/2025 14:56

Làn sóng biểu tình ở TP Los Angeles (bang California) phản đối chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lan rộng ra ít nhất 20 TP, trong đó có San Francisco, Chicago, Dallas, Austin, Boston và New York, tờ The New York Times ngày 10-6 đưa tin.

Tại San Francisco (California) đã có hơn 150 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 8-6. Ngày hôm sau, hàng nghìn người biểu tình tiếp tục xuống đường và đối đầu cảnh sát mặc đồ chống bạo động.

Lực lượng chức năng ứng phó người biểu tình tại San Francisco hôm 9-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình hôm 9-6 tại thành phố này hoàn toàn ôn hòa, ngoại trừ một số nhóm nhỏ đã tách ra và phá hoại vào ban đêm. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng đã có một số vụ bắt giữ người biểu tình quá khích.

Tại TP New York (bang New York), người biểu tình tập trung tại Quảng trường Foley ở trung tâm quận Manhattan vào tối 10-6, tiếp tục các cuộc biểu tình vốn đã bắt đầu vào những ngày trước đó tại thành phố này.

Hàng chục người biểu tình đã bị bắt, trong đó có 24 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình bên ngoài tòa Tháp Trump, đài CBS New York đưa tin.

"Chúng tôi ở đây để nói rằng chúng tôi muốn có đầy đủ quyền lợi cho tất cả người nhập cư. Chúng tôi muốn chính quyền chấm dứt các cuộc đột kích và trục xuất, đồng thời đưa Vệ binh Quốc gia và quân đội ra khỏi Los Angeles" - một người biểu tình nói với CBS New York hôm 10-6.

Thị trưởng TP New York Eric Adams cho biết cảnh sát sẽ không dung thứ cho những cuộc đụng độ bạo lực như đã nổ ra ở Los Angeles.

Biểu tình ở TP Santa Ana (bang California) đã trở nên bạo lực, theo giới chức TP. Những người biểu tình ở Santa Ana, cách trung tâm TP Los Angeles khoảng 48 km về phía đông nam, đã ném đá, chai lọ, pháo hoa vào lực lượng thực thi pháp luật và đã bị các đặc vụ liên bang đối phó bằng hơi cay, đạn hơi cay và đạn cao su.

Làn sóng biểu tình ở Los Angeles đã lan sang TP Dallas, bang Texas (Mỹ). Ảnh: SMILEY N.POOL

Hôm 10-6, hàng ngàn người đã tập trung tại khu thương mại trung tâm Loop, TP Chicago (bang Illinois), bắt đầu biểu tình tại Federal Plaza và di chuyển qua các đường phố ở trung tâm thành phố.

Những người biểu tình ở Federal Plaza trang bị các biển báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với các khẩu hiệu như "Người dân nói Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hãy biến mất" và "Người dân nói ICE hãy đi khỏi Chicago", CBS Chicago đưa tin.

Làn sóng biểu tình cũng đã nổ ra tại một số TP khác như Seattle (bang Washington), Atlanta (bang Georgia), Pittsburgh (bang Pennsylvania), Minneapolis (bang Minnesota), Las Vegas (bang Nevada), thủ đô Washington D.C và Tampa (bang Florida).

Làn sóng biểu tình ở Los Angeles nổ ra từ ngày 6-6 khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đột kích một số khu vực trong và xung quanh TP này nhằm truy quét người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Làn sóng biểu tình vẫn đang leo thang tại Los Angeles với nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật. Điều này đã khiến ông Trump ra lệnh huy động lực lượng quốc gia, gồm khoảng 4.000 Vệ binh quốc gia và 700 lính Thuỷ quân lục chiến để đối phó biểu tình.

Thống đốc California Gavin Newsom phản đối quyết định này của chính quyền và đã đệ đơn kiện chính phủ ông Trump vì quyết định điều động lực lượng tới bang này mà không có sự đồng ý của chính quyền California.