Tài năng trẻ Yamal lại gây sốc cho làng bóng thế giới 17/10/2025 13:19

(PLO)- Ngôi sao mới nổi của Barcelona, tài năng trẻ Yamal đang làm cả thế giới bóng đá sửng sốt khi chỉ mới 18 tuổi đã góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ được trả lương cao nhất hành tinh năm 2025 do Forbes công bố.

Cột mốc lịch sử gây sốc với cá nhân Yamal khi nhận lương rất cao và còn cho chính Barcelona, đội bóng đang nỗ lực xây dựng lại đế chế sau thời kỳ hậu Lionel Messi. Trong bảng xếp hạng này, Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục ngự trị ở vị trí số một, nhưng chính sự xuất hiện của tài năng trẻ Yamal đã khiến bức tranh tài chính của bóng đá thế giới trở nên đa sắc và đầy biến động.

Số 1 vẫn là Ronaldo

Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha, tiếp tục dẫn đầu với mức thu nhập khổng lồ 280 triệu USD trong năm 2025. Con số này giúp anh duy trì vị thế cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong suốt ba năm liên tiếp. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chứng minh sức hút không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau khi gia hạn hợp đồng thêm hai năm với CLB Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League, anh vẫn giữ nguyên vị thế biểu tượng thể thao và cũng là “cỗ máy in tiền” của bóng đá toàn cầu. Bên cạnh mức lương cao ngất từ CLB, siêu sao Ronaldo còn thu về hàng chục triệu USD từ các thương vụ quảng bá với Nike, Herbalife và công ty nước hoa CR7 của riêng mình.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới. Ảnh: EPA.

Ngay sau Ronaldo, đại kình địch Lionel Messi xếp ở vị trí thứ hai với tổng thu nhập 130 triệu USD. Dù đã 38 tuổi và thi đấu ở môi trường ít cạnh tranh hơn, Inter Miami thuộc giải Nhà nghề của Mỹ, tiền đạo Messi vẫn hấp dẫn các thương hiệu toàn cầu. Phần lớn thu nhập của anh đến từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Lay’s và Mastercard. Ngoài ra, chân sút người Argentina còn mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh đồ uống thể thao và bất động sản tại Florida, cho thấy khả năng chuyển hướng thông minh sau khi rời châu Âu.

Xếp thứ ba là Karim Benzema với 104 triệu USD, phần lớn đến từ hợp đồng béo bở với CLB Al Ittihad của Saudi Arabia. Dù sự nghiệp đã bước sang bên kia sườn dốc, Benzema vẫn tận dụng tối đa sức hút của bản thân tại Trung Đông, nơi các CLB sẵn sàng chi đậm để thu hút tên tuổi lớn. Theo sau anh là Kylian Mbappe (95 triệu USD), ngôi sao người Pháp hiện khoác áo Real Madrid sau khi rời PSG.

Tiền đạo Mbappe cùng Erling Haaland của Manchester City (80 triệu USD) được xem là hai gương mặt tiêu biểu của thế hệ kế cận Ronaldo và Messi, những người sẽ định hình kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới trong thập niên tới.

Messi ở tuổi 38 vẫn là gương mặt thu hút nhiều thương hiệu. Ảnh: EPA.

Thu nhập lớn của Yamal

Nhưng điểm nhấn trong danh sách năm nay lại đến từ tài năng trẻ Yamal, “viên ngọc quý” của lò La Masia. Với thu nhập 43 triệu USD, Yamal đứng thứ 10, trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 10 cầu thủ được trả lương cao nhất hành tinh.

Thành tích phi thường này là kết quả trực tiếp từ mùa giải 2024-2025 bùng nổ của tài năng trẻ Yamal, khi ghi 18 bàn thắng và có 25 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội La Liga, Cúp quốc gia và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Bên cạnh phong độ trên sân, tài năng trẻ Yamal còn đang trở thành gương mặt vàng trong lĩnh vực quảng cáo. Forbes tiết lộ anh đã ký hợp đồng mới với Beats by Dre, bên cạnh các đối tác hiện có như Adidas, Konami và Powerade. Chính những thương vụ này đã giúp thu nhập của Yamal tăng mạnh, đưa anh trở thành gương mặt đại diện của thế hệ cầu thủ Gen Z vừa tài năng, vừa mang sức hút truyền thông to lớn.

Ngôi sao người Tây Ban Nha có khối tài sản khổng lồ ở tuổi 18. Ảnh: EPA.

Đáng nói hơn, tài năng trẻ Yamal hiện đã được Barcelona ký gia hạn đến năm 2031 với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới hơn 1 tỷ euro, con số gây sốc chỉ xuất hiện ở những cầu thủ được xem là “báu vật quốc gia”. Anh cũng được trao chiếc áo số 10 huyền thoại, từng thuộc về Lionel Messi, như một biểu tượng chuyển giao thế hệ đầy cảm xúc. Việc Barcelona đặt niềm tin tuyệt đối vào Yamal cho thấy họ đang kỳ vọng anh sẽ trở thành hạt nhân cho kỷ nguyên phục hưng của CLB sau những năm tài chính khó khăn.

Sự nổi lên của tài năng trẻ Yamal cũng phản ánh xu hướng toàn cầu của bóng đá hiện đại, khi những cầu thủ trẻ không chỉ tỏa sáng trên sân mà còn là biểu tượng thương mại nhờ mạng xã hội và sức ảnh hưởng kỹ thuật số. Cậu bé sinh năm 2007 này hiện sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram, và mỗi bài đăng quảng cáo của anh có thể trị giá hàng trăm ngàn USD, điều chưa từng có tiền lệ với một cầu thủ tuổi teen.