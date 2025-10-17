Bóng đá Indonesia trả lương cho HLV Kluivert cao gấp 3 lần ông Park Hang-seo 17/10/2025 12:18

(PLO)- Từ tháng 1 đến giữa tháng 10-2025, bóng đá Indonesia sống trong một giai đoạn đầy kỳ vọng với sự xuất hiện của HLV Patrick Kluivert, cựu tiền đạo lừng danh từng khoác áo Barcelona và Ajax Amsterdam, với mức lương dự đoán khổng lồ.

Khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức công bố việc chia tay Kluivert vào ngày 16-10, dư luận trong nước lập tức dậy sóng, bên cạnh hiệu suất chuyên môn là những câu hỏi xoay quanh mức lương và chi phí cho hợp đồng của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Mức lương "khủng" của Kluivert

Kluivert được bổ nhiệm đầu năm 2025, người hâm mộ bóng đá Indonesia tin rằng ông có thể đưa đội tuyển quốc gia vươn lên tầm khu vực, nhất là sau thành tích ấn tượng của U-23 Indonesia tại Asian Cup và SEA Games. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như kỳ vọng. Dù góp công giúp đội tuyển lọt vào vòng 4 vòng loại World Cup 2026, hành trình của ông lại bị đánh giá là thiếu ổn định, không đạt kết quả như mong muốn. Áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ ngày càng lớn, buộc PSSI phải tính đến việc thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo.

Trong bối cảnh ấy, PSSI phát đi thông cáo xác nhận “chấm dứt hợp đồng theo cơ chế song phương” với Patrick Kluivert. Cụm từ “song phương” mang ý nghĩa quan trọng, có thể hiểu là hai bên đồng thuận kết thúc hợp đồng trước hạn, tránh phát sinh tranh chấp pháp lý hoặc khoản đền bù khổng lồ. Theo nguồn tin từ Jakarta Globe, hợp đồng của Kluivert ban đầu có thời hạn hai năm, và việc dừng lại ở tháng thứ 10 có thể khiến PSSI phải thanh toán một phần lương còn lại cùng phụ cấp cho ban huấn luyện đi kèm.

Bóng đá Indonesia trả mức lương rất cao cho cựu danh thủ Hà Lan. Ảnh: EPA.

Mức lương của Kluivert cũng gây tò mò trong dư luận. Dù PSSI chưa bao giờ công bố con số chính thức, nhiều nguồn tin từ truyền thông Indonesia cho biết ông nhận khoảng 1,3 đến 1,5 tỷ Rupiah mỗi tháng (tương đương gần 1,2 triệu USD/năm).

Một số nguồn tin khác, dựa trên dữ liệu hợp đồng cũ của ông tại Thổ Nhĩ Kỳ, ước tính con số có thể cao hơn, lên đến 2,3 tỷ Rupiah/tháng (hơn 148.000 USD, xấp xỉ 3,6 tỉ VND). Nếu tính trọn vẹn thời hạn hợp đồng, tổng giá trị lý thuyết có thể chạm mốc hơn 36 tỷ Rupiah (khoảng 2,32 triệu USD, hay xấp xỉ 57 tỷ VND), chưa kể thưởng theo mục tiêu, phụ cấp đi lại, nhà ở và chi phí cho các chuyên gia thể lực, bác sĩ và trợ lý người Hà Lan.

Điều đáng chú ý là PSSI không chỉ chia tay Kluivert mà còn kết thúc hợp đồng với toàn bộ ê-kíp Hà Lan gồm Gerald Vanenburg, HLV đội U-23, và Frank van Kempen phụ trách đội U-20. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch “đồng bộ hóa triết lý bóng đá Hà Lan” mà PSSI kỳ vọng từ đầu năm 2025 đã khép lại chỉ sau chưa đầy một năm thực hiện. Việc này khiến không ít chuyên gia trong nước đặt câu hỏi về tính bền vững trong chiến lược phát triển bóng đá Indonesia, vốn được PSSI quảng bá mạnh mẽ trong thời gian qua.

Chia tay trong êm thấm

Kluivert có thời gian ngắn ngủi gắn bó với bóng đá Indonesia. Ảnh: EPA.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, là người đầu tiên lên tiếng sau quyết định chia tay HLV trưởng. Trên tài khoản Instagram cá nhân, ông gửi lời cảm ơn tới Patrick Kluivert và đội ngũ huấn luyện vì những đóng góp cho đội tuyển quốc gia suốt gần 12 tháng qua.

Ông Thohir viết: “Với sự tôn trọng tuyệt đối, PSSI và HLV Patrick Kluivert cùng đội ngũ huấn luyện đã đồng ý chấm dứt sự hợp tác này. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng bóng đá Indonesia trong hành trình chiến đấu vì màu áo đỏ trắng”. Erick đồng thời khẳng định PSSI sẽ tiến hành đánh giá toàn diện, đặt ra mục tiêu mới cho đội tuyển quốc gia, nhằm hướng đến tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA và cái đích lớn World Cup 2030.

Phía bên kia, phản ứng của Kluivert khá điềm tĩnh. Trên mạng xã hội, ông chia sẻ thông điệp ngắn gọn, bày tỏ sự thất vọng vì chưa thể hoàn thành mục tiêu World Cup 2026 nhưng tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Indonesia. Ông gửi lời cảm ơn người hâm mộ, ban huấn luyện, các quan chức PSSI và đích thân Chủ tịch Erick Thohir. Thông điệp ấy được xem như một lời chia tay văn minh, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy biến động của nhà cầm quân 49 tuổi với bóng đá Indonesia.

HLV Park Hang-seo từng nhận lương tháng khoảng 50.000 USD ở làng bóng Việt Nam. Ảnh: EPA.

Các chuyên gia bóng đá Đông Nam Á cho rằng mức đãi ngộ dành cho Kluivert cao hơn mặt bằng chung của những HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong khu vực. Người ta nhắc đến trường hợp Park Hang-seo từng nhận khoảng 50.000 USD/tháng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, hay Philippe Troussier thậm chí lên tới hơn 80.000 USD/tháng. Và với danh tiếng của một cựu danh thủ từng vô địch Champions League và kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ châu Âu, việc PSSI chi trả mức lương cao cho Kluivert được xem là bình thường để nâng tầm bóng đá Indonesia.

Tuy nhiên, việc thay đổi liên tiếp các HLV trong vài năm qua cho thấy PSSI vẫn chưa tìm được công thức ổn định. Trước Kluivert, bóng đá Indonesia từng trải qua nhiều đời HLV ngoại như Shin Tae-yong, Luis Milla hay Alfred Riedl, mỗi người mang đến những triết lý riêng nhưng đều kết thúc với điểm chung: hành trình ngắn, kỳ vọng lớn và áp lực khổng lồ.

Tương lai của đội tuyển Indonesia lúc này bị đặt trong thách thức phải thay đổi, với nhu cầu tái thiết và củng cố niềm tin từ người hâm mộ. Còn với Patrick Kluivert, quãng thời gian chưa đầy một năm tại xứ vạn đảo khép lại như một nốt lặng trong sự nghiệp huấn luyện nhiều thăng trầm của ông, nơi tiền bạc, danh tiếng và áp lực hòa quyện trong một trải nghiệm đậm màu bóng đá Đông Nam Á.