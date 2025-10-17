Cảm hứng bất tận ở giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 17/10/2025 10:50

(PLO)- Đại học Đại Nam (Hà Nội) vừa tổ chức thành công giải vô địch kéo co Thanh niên 2025, mở màn cho hành trình thể thao sôi động và đầy cảm hứng, nơi sức trẻ cùng tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 do SportPro, thương hiệu phát triển thể thao cộng đồng thuộc VietFootball, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng tổ chức, với sự đồng hành của thương hiệu nước tăng lực Rockstar (Suntory PepsiCo Việt Nam) trong vai trò nhà tài trợ chính. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân chơi phong trào quy mô lớn dành riêng cho sinh viên, công nhân và người lao động, những lực lượng trẻ nòng cốt đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã hội.

Hành trình lan tỏa sức trẻ và ý chí bền bỉ

Mang thông điệp “Nối sức trẻ – Bền ý chí”, giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, sống năng động và gắn kết cộng đồng. Kéo co, một trò chơi dân gian quen thuộc với mọi thế hệ, nay được thổi luồng sinh khí mới, biểu hiện của sức mạnh tập thể và ý chí vươn lên của người Việt. Đây cũng là một trong những trò chơi truyền thống được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2015, khẳng định giá trị văn hóa bền vững mà người Việt vẫn đang gìn giữ và phát huy.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, đại diện Ban tổ chức, chia sẻ: “Giải đấu không chỉ là một cuộc thi thể thao đơn thuần mà là nơi để thanh niên khẳng định bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết. Mỗi cú kéo là sự kết hợp giữa sức mạnh, chiến thuật và niềm tin. Đó chính là hình ảnh của thể chất, là biểu tượng của tinh thần Việt: bền bỉ, kiên cường và gắn kết. Chúng tôi mong rằng giải đấu sẽ trở thành ngày hội thể thao thực sự của tuổi trẻ Việt Nam”.

Bền bỉ, kiên cường và gắn kết ở giải vô địch kéo co Thanh niên 2025.

Giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 đã diễn ra qua 8 chặng thi đấu gồm 7 vòng loại khu vực và một vòng chung kết toàn quốc, quy tụ hơn 100 đội thi, gần 1.500 vận động viên và khoảng 20.000 khán giả trực tiếp tại các địa điểm tranh tài đến ngày 15-10. Các vòng loại tổ chức tại Đại học Đại Nam, Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn), Sân vận động Tiên Lãng (Hải Phòng), Trung tâm Văn hóa - Thể thao Mỹ Hào (Hưng Yên) và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải là 540 triệu đồng, cùng hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng dành cho khán giả thông qua chuỗi hoạt động bên lề sôi động như Rockstar Power Zone, khu check-in nhận quà, minigame tương tác và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Điểm đặc biệt ở mỗi điểm dừng của giải đấu đã trở thành một ngày hội tuổi trẻ, nơi sinh viên, công nhân và người lao động trẻ được giao lưu, chia sẻ, trải nghiệm và lan tỏa tinh thần “mạnh mẽ - bền bỉ - đoàn kết” của thế hệ mới.

Có hơn 100 đội, gần 1.500 vận động viên trong cuộc thi kéo co với nguồn cảm hứng bất tận.

Sân chơi thể thao khơi dậy sức trẻ và tinh thần đoàn kết

Ông Nguyễn Xuân Vinh – Quản lý nhãn hàng Rockstar, đại diện Suntory PepsiCo Việt Nam – cho biết: “Tinh thần của giải đấu, bung sức mạnh, chắc sức bền và không ngừng vươn lên, chính là điều mà Rockstar luôn hướng tới. Chúng tôi tự hào đồng hành và tiếp năng lượng cho thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ tự tin vượt qua mọi giới hạn”.

Rockstar cũng có chuỗi hoạt động trải nghiệm năng lượng tại các địa điểm thi đấu đã trở thành điểm nhấn thu hút, mang lại không khí sôi động và tinh thần thể thao nhiệt huyết cho khán giả.

Giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 tranh Cúp Rockstar không chỉ tôn vinh sức mạnh thể chất mà còn lan tỏa tinh thần đồng đội, ý chí kiên định và khát vọng vươn lên của giới trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Mỗi cú kéo, mỗi nụ cười và mỗi giọt mồ hôi trên sợi dây co đều mang theo thông điệp về lòng tin, tình đồng đội và ý chí không khuất phục, những phẩm chất làm nên bản lĩnh Việt Nam.

Những khoảnh khắc bùng nổ trong cuộc chơi lớn của giới trẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng, giải đấu sẽ trở thành một hoạt động thể thao phong trào thường niên quy mô lớn nhất toàn quốc, góp phần khơi dậy niềm đam mê vận động, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và nâng tầm bộ môn kéo co, từ trò chơi dân gian trở thành biểu tượng của sức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, tinh thần trẻ trung và sự đồng hành của những thương hiệu lớn, giải vô địch kéo co Thanh niên 2025 Cúp Rockstar trở thành điểm hẹn thể thao đáng mong đợi của năm để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, đầy cảm hứng và tự hào.