Lan tỏa tinh thần fair play từ Cúp TV360 năm 2025 15/10/2025 14:54

Vòng loại khu vực miền Nam năm 2025 quy tụ 25 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng tiêu biểu như Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM; Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Nông Lâm TP.HCM…

Vòng loại khu vực miền Nam năm 2025 quy tụ 25 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng.

Các đội được chia thành nhiều bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 6 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Cúp TV360 năm 2025 cho biết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc Cúp TV360 không đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà còn là nơi khẳng định bản lĩnh, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên của sinh viên Việt Nam.

TS Nguyễn Thanh Bình,Trưởng Ban tổ chức Cúp TV360 năm 2025 phát biểu khai mạc.

TS Bình nhấn mạnh trong từng pha bóng, từng bàn thắng là niềm đam mê, là tinh thần fair play và là tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng hành động cụ thể như rèn luyện sức khỏe, trau dồi ý chí, sống tích cực và cống hiến cho cộng đồng.

Ông Bình đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao trọng trách đăng cai Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc - Cúp TV360 năm 2025.

TS Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cờ Đơn vị đăng cai cho TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm tinh thần thể thao và nhân văn: trao cờ lưu niệm cho các đội bóng, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, lan tỏa thông điệp “Thể thao vì cộng đồng”.