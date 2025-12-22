Tài xế lái xe tải bốc cháy vào trụ sở PCCC nhờ hỗ trợ

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 20-12, nam tài xế điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi xe chạy đến khu vực phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau xe bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện sự việc, một số người dân cho biết gần đó có trụ sở của lực lượng cảnh sát PCCC. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế đã nhanh trí điều khiển xe vào trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương chữa cháy.
Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, qua đó hạn chế thiệt hại về tài sản.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do ma sát giữa các loại phế liệu trong thùng xe.