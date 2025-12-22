Tài xế lái xe tải bốc cháy vào trụ sở PCCC nhờ hỗ trợ 22/12/2025 14:07

(PLO)- Xe tải chở phế liệu bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông. Phát hiện gần đó có trụ sở lực lượng PCCC, tài xế nhanh trí điều khiển phương tiện đến nhờ hỗ trợ.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú.

VIDEO: Tài xế lái xe tải bốc cháy vào trụ sở PCCC nhờ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 20-12, nam tài xế điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi xe chạy đến khu vực phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau xe bất ngờ bốc cháy.

Thùng xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, một số người dân cho biết gần đó có trụ sở của lực lượng cảnh sát PCCC. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế đã nhanh trí điều khiển xe vào trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng và thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp triển khai phương án dập lửa. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt ngay sau đó. Ảnh: PHẠM HẢI

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, qua đó hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do ma sát giữa các loại phế liệu trong thùng xe.