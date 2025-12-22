Tội phạm lừa đảo tại Đồng Tháp tăng hơn 80% 22/12/2025 15:35

Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm. Tổng số tin phải giải quyết là 4.369 tin; đã xác minh, giải quyết 3.836 tin, đạt 87,8%. Trong đó, có căn cứ khởi tố 2.059 tin; không khởi tố 1.342 tin; tạm đình chỉ 435 tin; đang tiếp tục giải quyết 533 tin.

Tính đến ngày 14-10-2025, cơ quan điều tra đã giải quyết đạt 93,43% số tin báo; còn 287 tin đang xác minh. Nguyên nhân một số tin chưa giải quyết dứt điểm do mới tiếp nhận, đang chờ kết luận giám định, có nhiều tình tiết phức tạp hoặc do khối lượng công việc tăng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy công an các cấp.

Tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 82,73%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy và kinh tế, tham nhũng đều đạt tỉ lệ khám phá 100%. Riêng lĩnh vực trật tự xã hội đạt 78,22%.

Công an tỉnh đang thụ lý 3.562 vụ án với 4.714 bị can; đã giải quyết 2.614 vụ. Trong đó, kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.844 vụ; đình chỉ điều tra 92 vụ; tạm đình chỉ điều tra 678 vụ, chủ yếu do chưa xác định được bị can hoặc chờ kết quả giám định.

Đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 206/251 vụ, đạt 82,07%. Nếu không tính các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tỉ lệ khám phá đạt 92,79%.

Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng: Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có liên quan đến nước ngoài. Thậm chí đối tượng ở nước ngoài nhưng hoạt động phạm tội đối với bị hại ở Việt Nam, trong đó có người dân trên địa bàn tỉnh nên rất khó xác minh, xác định đối tượng.

Ngoài ra, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo, không chính chủ làm trung gian để chuyển khoản, trao đổi nên khó khăn trong việc truy nguyên dòng tiền, dấu vết tội phạm. Bên cạnh đó, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thu thập dữ liệu điện tử và trình độ của lực lượng chức năng về lĩnh vực công nghệ thông tin còn hạn chế.

Về tình hình phạm pháp hình sự, năm 2025 ghi nhận giảm 21,4% so với năm 2024 (1.911/2.320 vụ). Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 44% cơ cấu tội phạm, giảm gần 18%. Trong đó, các loại tội phạm như cướp tài sản, cưỡng đoạt, trộm cắp, cướp giật đều giảm sâu. Tuy nhiên, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 80,76%.

Nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người giảm hơn 15%, song một số tội danh như hiếp dâm, cưỡng dâm có chiều hướng tăng. Tội giết người giảm gần 10% nhưng vẫn xảy ra, chủ yếu do mâu thuẫn bộc phát trong gia đình hoặc giữa các nhóm thanh thiếu niên.

Tội phạm ma túy giảm hơn 4%, tập trung vào các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm về kinh tế giảm 3,5%, chủ yếu liên quan đến hàng cấm, trốn thuế, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định nguyên nhân tội phạm còn phát sinh do một bộ phận người dân thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản, nhẹ dạ cả tin trên không gian mạng; công tác quản lý địa bàn ở một số nơi chưa sâu sát cùng với những tác động tiêu cực từ mặt trái của internet.

Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.