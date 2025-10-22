Tài xế vi phạm nồng độ cồn đứng không vững vẫn lái ô tô 22/10/2025 16:20

(PLO)- Người đàn ông ở Tuyên Quang vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung, đứng không vững khi CSGT kiểm tra nồng độ.

Ngày 22-10, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng CSGT vừa xử lý một người vi phạm nồng độ cồn, đứng không vững vẫn lái xe ô tô.

Khoảng 18h30 tối 21-10, trong quá trình kiểm soát tại Km55+150 quốc lộ 2C thuộc xã Sơn Thuỷ, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện lái xe ô tô có dấu hiệu vi phạm.

Video: Tài xế vi phạm say rượu đến độ đứng không vững vẫn lái xe.

Qua kiểm tra, trường hợp này là ĐVĐ, 36 tuổi, ngụ xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang. ĐVĐ vi phạm ở mức 1,270mg/l khí thở, vượt gấp 3 lần mức cao nhất theo quy định. Thời điểm kiểm tra, người đàn ông này đứng không vững, lực lượng chức năng phải hỗ trợ để kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với trường hợp vi phạm trên.

Với vi phạm của mình, ông Đ sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Tài xế tại trụ sở công an. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trong 4 ngày đồng loạt triển khai quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên toàn tỉnh, lực lượng CSGT tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.