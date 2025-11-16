Tân Phó Bí thư Thành ủy Huế: Nguyện đem hết tâm sức vì sự phát triển của thành phố 16/11/2025 11:38

(PLO)- Vinh dự nhận trọng trách mới, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, bày tỏ quyết tâm sẽ đem hết tâm sức, bản lĩnh để cùng tập thể lãnh đạo đưa TP Huế phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống.

Sáng 16-11, Thành ủy Huế tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP Huế.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: N.DO

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, ông Nguyễn Khắc Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác.

"Ông được đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, rất quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ và đoàn kết. Trên từng vị trí công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ" - bà Vân nói.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Khắc Toàn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết, trí tuệ để cùng Ban Thường vụ Thành ủy Huế đưa địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết ông rất vui mừng và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Phó Bí thư Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: M.TRANG

"Đây vừa là niềm phấn khởi, tự hào, vừa là trọng trách nặng nề mà tôi nhận thức rõ cần phải nỗ lực và dày công phấn đấu hết mình để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế" – ông Toàn chia sẻ.

Ông Toàn nói sẽ nguyện đem hết tâm sức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, đội ngũ lãnh đạo thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy cao độ những thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

"Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống của TP Huế thân yêu" – tân Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.