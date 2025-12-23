Tăng cường phòng cháy tại hẻm nhỏ và khu dân cư phức tạp ở TP.HCM 23/12/2025 13:50

(PLO)- Trước nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp kinh doanh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM đã triển khai Chỉ thị 05 và hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Ngày 23-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của UBND TP.HCM về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn cài đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho các cơ sở trên địa bàn 12 phường thuộc TP Thủ Đức cũ.

Thiếu tá Hồ Thanh Điền hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ thường gặp như cháy do chập điện, rò rỉ khí gas tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự hội nghị có Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đông đảo người dân, lãnh đạo doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.

Nguy cơ cháy nổ cao tại khu dân cư kết hợp kinh doanh

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ngô Mạnh Hùng cho biết nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn TP.HCM vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt là tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp kinh doanh, hẻm nhỏ, hẻm sâu nơi phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. Do đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trung tá Ngô Mạnh Hùng thông tin về nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp kinh doanh, hẻm nhỏ, hẻm sâu. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Hùng lưu ý người dân, chủ cơ sở cần chủ động tự kiểm tra an toàn PCCC tại gia đình, nơi sản xuất; chú trọng hệ thống điện, nguồn nhiệt và khu vực chứa vật liệu dễ cháy.

Mỗi cơ sở cần bố trí lối thoát nạn thông thoáng, không khóa cửa thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy xách tay và nắm vững kỹ năng sử dụng. Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ.

Đại diện đơn vị cung cấp thiết bị giới thiệu mô hình hệ thống truyền tin báo cháy giúp kết nối trực tiếp tín hiệu đến trung tâm chỉ huy. Ảnh: PHẠM HẢI

Hướng dẫn xử lý tình huống và lắp đặt thiết bị truyền tin

Tại hội nghị, đại diện đơn vị cung cấp giới thiệu hệ thống truyền tin báo cháy GSAFE của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu Gtel (trực thuộc Bộ Công an). Hệ thống có khả năng tự động truyền tín hiệu từ cơ sở đến trung tâm chỉ huy, giúp rút ngắn thời gian xác minh và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý chính xác.

Theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy được quy định đối với các cơ sở, công trình thuộc diện quản lý về PCCC.

Đông đảo người dân, chủ cơ sở trên địa bàn 12 phường TP Thủ Đức cũ tham dự hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với nhà ở, Khoản 5 Điều 20 Luật PCCC và CNCH quy định UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí trang bị thiết bị truyền tin báo cháy cho nhà ở tại các thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Cũng trong chương trình, Thiếu tá Hồ Thanh Điền đã hướng dẫn người dân cách xử lý các tình huống như cháy do chập điện, rò rỉ khí gas.

Thiếu tá Hồ Thanh Điền hướng dẫn đeo mặt nạ phòng độc khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng còn tổ chức thực hành tình huống giả định, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói và báo cháy nhanh cho lực lượng chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Trọng, đại diện Công ty Cảnh Mỹ bày tỏ sự tin tưởng vào công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng. Ảnh: PHẠM HẢI

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Trọng, đại diện Công ty Cảnh Mỹ, cho biết doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC cho công nhân và đầu tư hệ thống báo cháy theo quy định.

“Thông qua hội nghị, chúng tôi cảm ơn Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã thường xuyên tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao ý thức phòng ngừa. Chương trình rất thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”- ông Trọng nói.

Cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, thao tác cắt nguồn điện an toàn và kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói cho người tham dự. Ảnh: PHẠM HẢI