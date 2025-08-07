Tất cả tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc 07/08/2025 14:17

(PLO)- Tất cả tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được triển khai và hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS trước ngày 15-8.

Ngày 7-8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang được lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS trong khi hoạt động trên biển.

Thiết bị này là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải, cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ, không bị phụ thuộc vào sóng điện thoại, giúp duy trì kết nối thông tin liên tục.

Các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải.

Thiết bị này trước đây được quy định lắp đặt trên các tàu du lịch chở khách trên 50 người. Tuy nhiên, đến nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long cũng đã đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này để tăng tính an toàn trong khai thác.

Tính đến thời điểm này, đã có 80% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long lắp đặt hệ thống AIS. Việc triển khai lắp đặt sẽ được hoàn thành trước ngày 15-8.

Cũng liên quan đến việc tăng cường đảm bảo an toàn, tạo niềm tin cho khách tham quan vịnh Hạ Long, từ ngày 6-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày trên vịnh.

Công tác tuần tra, chốt chặn được Bộ CHQS tỉnh triển khai 24/24h trên vịnh Hạ Long

Theo đó, tàu quân y và các xuồng cơ động thực hiện tuần tra từ 7h-18h hàng ngày tại các tuyến du lịch của Vịnh Hạ Long, trong đó có bố trí một tàu thường trực chốt chặn tại đảo Ti Tốp. Từ 18 giờ - 7 giờ hôm sau, các tàu cơ động về đảo Tuần Châu để tổ chức trực ban 24/24h, đảm bảo ứng trực toàn thời gian.