Tàu cá chìm khi vào bờ tránh bão số 15, ba ngư dân mất tích 28/11/2025 15:57

(PLO)- Tàu cá tỉnh Khánh Hòa đang trên đường vào bờ tránh bão số 15 thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm, ba người trên tàu mất tích.

Ngày 28-11, Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đã có báo cáo ban đầu về vụ chìm tàu cá, ba thuyền viên mất tích.

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác Bình Tiên thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải tiếp nhận tin báo về một vụ chìm tàu xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (xã Công Hải, Khánh Hòa). Vị trí tàu chìm cách bờ khoảng 300 m.

Nhiều lực lượng đang tìm kiếm ba ngư dân mất tích. Ảnh: AB

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 19 giờ 30 ngày 27-11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, ngụ tổ dân phố 28, phường Đông Hải, Khánh Hòa) làm thuyền trường, cùng bốn ngư dân hành nghề lưới rê đang trên đường vào bờ để tránh bão số 15.

Khi di chuyển đến khu vực biển Bình Tiên tàu gặp sóng to và gió lớn, bị đánh chìm cách bờ khoảng 300 m. Ngay sau sự cố, hai ngư dân đã tự bơi được vào bờ an toàn, còn ba ngư dân mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã điều ca nô cao tốc cùng sáu cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đồng thời, phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Ba, các lực lượng liên quan và huy động tàu thuyền ngư dân đang hoạt động gần khu vực để tham gia công tác tìm kiếm.

Hai ngư dân bơi vào bờ được thăm khám, chăm sóc. Ảnh: AB

Đến 13 giờ 30 ngày 28-11, các lực lượng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm. Rà soát vùng biển lân cận, triển khai các biện pháp chuyên môn nhằm tăng khả năng phát hiện các nạn nhân mất tích.

Chỉ huy Đồn biên phòng Vĩnh Hải cho biết công tác cứu nạn đang được duy trì liên tục, tuy nhiên do sóng lớn nên công tác này gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng vẫn đang tập trung tối đa phương tiện, con người để tìm kiếm ba ngư dân, không bỏ sót khu vực nghi vấn.