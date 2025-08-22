Tây Ninh: Bắn pháo hoa 2 điểm mừng Quốc khánh 2-9 22/08/2025 10:37

(PLO)- T ây Ninh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm phường Long An và Tân Ninh, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 22-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9.

Đây là sự kiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Theo đó, hai điểm bắn pháo hoa sẽ được thực hiện vào tối ngày 2-9, vào lúc 21 đến 21 giờ 30 tại khu vực trung tâm của hai phường Long An và phường Tân Ninh để thuận lợi cho người dân theo dõi. Dự kiến sẽ có 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút mỗi điểm với kinh phí 580 triệu đồng/ điểm.

Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2-9. Ảnh: HUỲNH DU

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm tính nghệ thuật và thời lượng phù hợp.

UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức bắn pháo hoa phải tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy định hiện hành. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ nguồn kinh phí, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai rộng rãi để người dân nắm thông tin, chủ động sắp xếp tham gia, góp phần lan tỏa không khí lễ hội, cổ vũ phong trào văn hóa – xã hội địa phương.

Việc bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 lần này không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là hoạt động tri ân, nhắc nhớ truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Tây Ninh năng động, hiếu khách và giàu bản sắc.