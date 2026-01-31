Thẩm định giá 8 lô đất ở trung tâm Đà Lạt để phục vụ điều tra 31/01/2026 10:43

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự ngành Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh, lĩnh vực đất đai (Hội đồng định giá) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các đơn vị thẩm định giá, mời tham gia cung cấp báo giá gói thầu dịch vụ tư vấn xác định giá trị tài sản theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Tám lô đất yêu cầu thẩm định giá đều nằm trên đường Trần Quang Diệu, gần Dinh 1 Bảo Đại, Lâm Đồng.

Việc mời báo giá được thực hiện trên cơ sở yêu cầu định giá tài sản số 12671/YC-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai tại TP Đà Lạt cũ.

Theo thông báo, Hội đồng định giá đề nghị các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, chức năng và năng lực thẩm định giá tham gia gửi báo giá để thực hiện định giá tài sản theo giá thị trường, đúng quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Điểm đáng chú ý là cơ quan điều tra yêu cầu định giá không chỉ ở thời điểm hiện tại (theo giá thị trường) mà còn truy ngược về các mốc thời gian từ các năm 2011, 2016, 2018, 2019, 2020. Điều này cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ các sai phạm đất đai liên quan đến việc cấp đất, chuyển mục đích sử dụng chồng lấn vào đất công.

Được biết có tám thửa đất được yêu cầu định giá đều nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương Đà Lạt.

Việc định giá chênh lệch qua các thời kỳ sẽ là căn cứ quan trọng để Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định thiệt hại hoặc hành vi trục lợi (nếu có) trong công tác quản lý đất đai tại khu vực này.