'Thần tốc' xây dựng dự án hơn 3.200 tỉ đồng tại Cảng Hàng không Phù Cát trong 10 tháng

(PLO)- Ngày 19-8, UBND tỉnh Gia Lai khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, dự kiến hoàn thành trong 10 tháng.

Sáng 19-8, trong không khí thi đua sôi nổi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025-2030, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Dự án nhằm đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả. Đồng thời, giữ đường cất hạ cánh số 1 luôn sẵn sàng phục vụ chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Theo ông Hoàng, đây là công trình hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng, đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương, dự kiến thi công trong 10 tháng.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925, Trung đoàn 940, Cảng Hàng không Phù Cát và các địa phương, đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều công trình giao thông mang tính chiến lược, trọng điểm của tỉnh với tổng kinh phí khoảng 10.000 tỉ đồng.

Đơn cử như dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, chiều dài 13,6 Km, tổng mức đầu tư 2.675 tỉ đồng; tuyến đường ven biển, đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, dài tuyến 4,3 Km, tổng mức đầu tư 1.724 tỉ đồng; đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Mỹ Thành, Lại Giang - Thiện Chánh, chiều dài 38,7 km, tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng…