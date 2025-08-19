Khởi công nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng gần 4.000 tỉ đồng 19/08/2025 09:28

(PLO)- Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng.

Sáng 19-8, tại xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bà Phan Thị Thắng – Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Các đại buổi dự buổi lễ khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh: VŨ HỘI.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng. Dự kiến tiến độ công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Dự án sau khi đưa vào vận hành sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, giúp giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia, tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa hằng năm; giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc tại các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của tỉnh và cả khu vực.

UBND tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, hạ tầng, an ninh trật tự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng để bàn giao phần diện tích còn lại cho dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VŨ HỘI.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị, ngay sau lễ khởi công này, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc; tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

Ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VŨ HỘI.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN ông Phạm Hồng Phương cam kết tập đoàn sẽ tổ chức triển khai và quản lý chặt chẽ dự án, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương.

Đồng thời, EVN yêu cầu Liên danh nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị hoàn thành gói thầu đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và đảm bảo các yêu cầu về môi trường, xã hội trong quá trình triển khai xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng.